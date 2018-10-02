南投去年241人死於肺腺癌 比率全台第一！林明溱嗆告中火 每人求償百萬

前行政院長張善政（右二）1日與南投縣長林明溱（右起）、雲林縣長參選人張麗善、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美醫療顧問團團長蔡明忠醫師共同推動肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
南部反空汙大聯盟去年底在高雄發起「反空汙大遊行」，數千名群眾一同走上街頭抗議，捍衛呼吸權，要求政府還給人民乾淨的空氣。（本報資料照片）

南投縣2017年高達241人死於肺腺癌，死亡率全台第一，南投縣長林明溱1日表示，這是中央錯誤能源政策，造成南投空汙惡化的結果，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，為死於肺腺癌的縣民每人求償100萬元。台電表示，呼吸道疾病與電廠排放無直接關聯，不能畫上等號。

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林明溱昨天與前行政院長張善政、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美醫療顧問團團長蔡明忠醫師、雲林縣長參選人張麗善共同宣示，要讓民眾免於空汙PM2.5恐懼，推動肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫。

空汙嚴重 等於慢性自殺

「這是蔡英文總統的錯誤政策，為了廢核增加火力發電，讓中台灣，尤其好山好水的南投空汙嚴重，等於慢性自殺！」林明溱抨擊，去年南投縣就有241人死於肺腺癌，中火1天燒煤1萬6000公噸，南投縣1年才1萬6000公噸，差了上萬倍。

林明溱說，南投縣府要為每名肺腺癌死者家屬，向中火提出民事訴訟，要求賠償每名死者100萬元，「法院如果判決出來，才可以逼中火減煤！」

藍營聯手 推動篩檢補助

南投縣空品常超標！他質疑幾乎都是中火造成，這兩年來展開全縣巡迴醫療車，下鄉免費抽血及肺部X光檢查，1年有1萬多人照X光，但令人憂心的是；其中就有2000人肺部有異樣，讓他直呼，「很恐怖！」

張善政表示，他是無黨籍，看到很多民進黨縣市首長，不敢對蔡總統錯誤能源政策嗆聲，「只會幫蔡總統錯誤能源政策擦屁股」，站出來與參選人推動「低劑量電腦斷層肺部檢查」補助計畫，盧秀燕還加碼全面免費篩檢義交和義警。

台電撇清 罹癌成因複雜

對藍營指責，台中市府強調，空汙必須務實推動有助改善的措施，市長林佳龍率市府團隊努力近4年，未來會持續落實；呼籲盧秀燕等藍營政治人物，要有認知對抗空汙是全民運動，而不是選舉動員運動，才是市民之福。

台電表示，根據衛生福利部死因統計年報，南投縣2017年呼吸道罹癌死亡率較2016年低，各縣市每10萬人因呼吸道疾病死亡人數，與其是否位於電廠上下風處變化差異並不明顯，居民罹癌率的成因複雜。

(中國時報)

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