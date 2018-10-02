南投去年241人死於肺腺癌 比率全台第一！林明溱嗆告中火 每人求償百萬

2018年10月02日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

南部反空汙大聯盟去年底在高雄發起「反空汙大遊行」，數千名群眾一同走上街頭抗議，捍衛呼吸權，要求政府還給人民乾淨的空氣。（本報資料照片）

南投縣2017年高達241人死於肺腺癌，死亡率全台第一，南投縣長林明溱1日表示，這是中央錯誤能源政策，造成南投空汙惡化的結果，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，為死於肺腺癌的縣民每人求償100萬元。台電表示，呼吸道疾病與電廠排放無直接關聯，不能畫上等號。

林明溱昨天與前行政院長張善政、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美醫療顧問團團長蔡明忠醫師、雲林縣長參選人張麗善共同宣示，要讓民眾免於空汙PM2.5恐懼，推動肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫。

空汙嚴重 等於慢性自殺

「這是蔡英文總統的錯誤政策，為了廢核增加火力發電，讓中台灣，尤其好山好水的南投空汙嚴重，等於慢性自殺！」林明溱抨擊，去年南投縣就有241人死於肺腺癌，中火1天燒煤1萬6000公噸，南投縣1年才1萬6000公噸，差了上萬倍。

林明溱說，南投縣府要為每名肺腺癌死者家屬，向中火提出民事訴訟，要求賠償每名死者100萬元，「法院如果判決出來，才可以逼中火減煤！」

藍營聯手 推動篩檢補助

南投縣空品常超標！他質疑幾乎都是中火造成，這兩年來展開全縣巡迴醫療車，下鄉免費抽血及肺部X光檢查，1年有1萬多人照X光，但令人憂心的是；其中就有2000人肺部有異樣，讓他直呼，「很恐怖！」

張善政表示，他是無黨籍，看到很多民進黨縣市首長，不敢對蔡總統錯誤能源政策嗆聲，「只會幫蔡總統錯誤能源政策擦屁股」，站出來與參選人推動「低劑量電腦斷層肺部檢查」補助計畫，盧秀燕還加碼全面免費篩檢義交和義警。

台電撇清 罹癌成因複雜

對藍營指責，台中市府強調，空汙必須務實推動有助改善的措施，市長林佳龍率市府團隊努力近4年，未來會持續落實；呼籲盧秀燕等藍營政治人物，要有認知對抗空汙是全民運動，而不是選舉動員運動，才是市民之福。

台電表示，根據衛生福利部死因統計年報，南投縣2017年呼吸道罹癌死亡率較2016年低，各縣市每10萬人因呼吸道疾病死亡人數，與其是否位於電廠上下風處變化差異並不明顯，居民罹癌率的成因複雜。

(中國時報)