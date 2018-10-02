追加核四預算推給國民黨！侯譙蘇卸責 最沒資格說人

2018年10月02日 04:12 中國時報 許哲瑗／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜1日早上參訪和成窯業，針對日前對手蘇貞昌質疑恢復核四預算是國民黨強勢癱瘓政府、逼民進黨所為，侯友宜痛批，蘇貞昌擔任行政院長期間追加預算447億，重啟二廠和二號機，「最沒資格、最沒立場的就是執政黨跟老縣長」。

侯友宜今早參訪和成窯業，結束後至鶯歌區家長協會參加座談，市議員洪佳君、王明麗和參選人江怡臻等都到場支持。侯友宜致詞時表示，和成企業身為「台灣之光」，小時候大家總說要「愛用國貨」、「國家有難、匹夫有責」，把國家擺第一，這就像他的選舉理念一樣，不要只想到黨派、想到自己，為國家做事，不要再撕裂彼此。

對於再度引起爭議的核四案，侯友宜表示，執政黨把非核家園做為願景，蘇貞昌卻在擔任行政院長期間，追加預算447億，近期執政黨又把燃料棒送回美國，重啟核二廠和二號機，如今還想通通推卸，要國民黨別「做賊喊抓賊」？侯友宜痛批「最沒資格、最沒立場的就是執政黨跟老縣長」。

侯友宜指出，同樣的道理，深澳燃煤電廠支不支持，蘇貞昌遲遲不肯講清楚，可見民進黨黨意說要蓋，老縣長也不敢違背。

侯友宜強調，編列預算的部分是行政院的權責，立法委員在法令上沒有權力去編列預算，呼籲蘇貞昌不要再把追加核四預算的責任推給別人，一個勇於負責任的行政院長，願意追求他們所訂下的目標，就要堅持自己的立場往前走，立場不堅持才會編列預算，「自己編的預算自己要負責」。

至於是否支持馬的重啟核四，侯友宜說，新北市要盡快把核廢料處理好，核安沒做好就更別提核電，中央的政策要說清楚，老縣長的立場不要反覆，執政黨的立場要一致，讓市民一同來關心。

(中國時報)