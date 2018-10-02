守護人民健康 盧侯同框反空汙

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）1日拜訪新北市長參選人侯友宜（中）市民總部，兩人交換政見意見。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕1日拜訪新北市長參選人侯友宜市民總部，兩人對談聚焦空汙議題、反對興建深澳燃煤電廠，侯友宜說，先前到台中拜訪盧秀燕時，看了電影《全面霾伏》，加深他反深澳決心，他強調盧和他一樣目標就是反空汙，守護人民健康。

盧秀燕1日到訪侯友宜市民總部，送上台中知名三明治慰勞侯辦員工，盧秀燕說，因促轉會打壓侯友宜，許多台中鄉親要她來給侯友宜「秀秀」；侯友宜則送上石碇包種茶，預祝盧秀燕「包中」，兩人還來了場快打旋風PK，現場聚集支持者高喊「凍蒜」，場面熱鬧。

侯友宜說，盧秀燕是個好媽媽，是保佑婦幼的守護神，而自己是警察，兩人都是保護弱者、保護被害者，他和盧秀燕雖然沒有常常見面，但相知相惜，相信盧能夠帶領台中走出更不平凡的路，繼續往上衝，最後高票當選。

盧秀燕也說，感謝上回侯抽出時間到台中觀賞霧霾電影，顯見侯心中空汙議題超越選戰，目前支持度一路領先，但相當謙虛，還是要謹慎以對、更加努力，一刻也不肯鬆懈，希望在最後53天，兩人彼此加油打氣。

侯友宜也帶著盧秀燕參觀總部內的政見牆，包括青年微創業、安心托育，兩人還首次體驗了總部推出的AR擴增實境，只見兩人在鏡頭前扭來扭去，手機中就出現Q版侯小宜「陪跳」，笑翻現場觀眾。盧秀燕也預告10月14日她競選總部成立，也會邀請六都市長參選人同框，民進黨花樣還很多一定要非常小心，他們要跟支持者和鄉親要更加努力，一步一腳印爭取最後的勝利。

(中國時報)

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