林右昌談深澳電廠 可不蓋就不蓋

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中國時報
╱基隆報導

深澳電廠成為年底選舉攻防戰，基隆市議員鄭林清良1日在議會總質詢時，要求基隆市長林右昌明確表態，是否支持深澳燃煤電廠，林右昌回應「可以不蓋就不蓋」，但有沒有替代方案，還需要大家理性討論，避免成為選舉話題。

鄭林清良表示，針對深澳燃煤電廠重啟案，環保署日前強行通過環差，罔顧北台灣的全部民眾健康，而深澳電廠又離基隆最近，對於基隆市民及海岸線的居民影響尤甚，屆時將會造成空氣、海洋等各方面的嚴重汙染，而林右昌站在基隆市長的立場，究竟是否贊成，這是民眾最關心的，要求林右昌須表態。

「可以不蓋就不蓋。」林右昌回應，他站在市長的立場態度非常清楚，如果深澳電廠可以不蓋，他也支持不蓋，但大家還是需要用電，有人說重啟核四就好，但目前台電面臨的核電問題，就是核廢料根本無法處理，所以若不用核電，深澳電廠只剩燃煤和燃氣2種選擇。

林右昌說明，有人建議深澳電廠不要用燃煤，應該考慮使用燃氣，但若真的要做燃氣，深澳灣因腹地不夠，無法蓋天然氣接收站，所以只能從協和電廠一直延伸、埋設地下管線，途中經過基隆市區，將會對市區如「開膛剖肚」般，才能將燃氣運送到深澳電廠。

林右昌進一步表示，另外這次環保署進行的環境差異評估，指出的影響範圍已經比上次環評案縮小很多，其次是排放氣體的汙染也比以前少非常多，印象中大概只有過去的1/3到1/4。

「不要淪為選舉議題！」林右昌說，大家應該要用科學的方式來討論問題，不要選舉到了，話只講一半，剩下一半就不講，如此一來民眾是無法接收到完整資訊，應該要理性地討論替代方案，避免成為選舉操作的議題。

(中國時報)

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