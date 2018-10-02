藍選戰主打空汙 綠挫咧等

2018年10月02日 04:12 中國時報 葉德正

民進黨能源政策失敗，衍生空汙問題，儼然已是年底選戰主軸，北深澳、中中火，成藍營選將「神主牌」，民意如流水更逼得綠營基隆市長林右昌鬆口「深澳能不蓋就不蓋」，秋、冬適逢台灣空汙最嚴重季節，若藍營在選戰倒數53天，將此議題發揮至極限，空汙應能成選舉勝負關鍵。

蔡政府推出非核家園，但綠電發電效率低，又找不出替代核電的方法，結果餅畫太大、話講太滿，只好把腦筋動到深澳燃煤電廠頭上。 長期被民進黨拿核四議題壓著頭打的國民黨，風水輪流轉，終於等到機會，起身反擊，從侯友宜、謝立功、丁守中、陳學聖聯合反深澳燃煤電廠，加以議員、里長聲援，卡死民進黨參選人不敢表態與中央對槓，不管什麼議題，都繞到反深澳。

深澳電廠惹得民怨四起，早已飽受台中火力發電困擾的中部縣市首長參選人，則從台中盧秀燕提出的「陽光、空氣、水」訴求，到聯合藍營南投縣長林明溱、雲林縣長參選人張麗善、及彰化縣長參選人王惠美反空汙，一舉把中火戰線拉長至南部。本報日前民調就顯示，逾7成民眾反對深澳燃煤電廠，甚至揚言不投給支持深澳電廠的參選人，說明藍營參選人確實抓到選戰利基，綠營參選人不敢反對中央政策，只好「挫咧等」。

藍營能借力使力，正因全台民眾飽受空汙之苦，最令外界無法容忍的，是綠營參選人面對深澳、中火，要不噤聲，要不閃躲不答，態度搖擺、飄忽到神乎其技，也讓支持度一瀉千里，逼得爭取連任聲勢頗高的林右昌首度鬆口「深澳，可以不蓋就不蓋」。

中央能源政策擺盪，激起各界以嚴格態度檢視空汙及政治人物作為，讓空汙從環保議題變成選戰議題，「北深澳，中中火」，在接下來選戰角色舉足輕重。

(中國時報)