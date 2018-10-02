誰丟進萬張幽靈 盧批中選會西廠

立法院內政委員會1日邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐報告，國民黨團對於公投案遭指大量造假在會議開始前舉牌抗議。立委曾銘宗質詢時以手舉牌提出不合理的疑問要求說明。（王英豪攝）

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中國時報
／綜合報導

中選會主委陳英鈐昨赴立法院內政委員會備詢報告，但因為中選會認定反空汙公投連署有造假，今甚至要開委員會討論對提案人提告，引發藍營不滿。國民黨團書記長曾銘宗抨擊，反空汙公投提案送出去是48萬8000張，但中選會查核的結果是49萬7000張，他質疑「多出將近1萬張連署書是中選會及綠色執政縣市丟進去！」

中選會稱有偽造 甚至要提告

中選會查對國民黨台中市長參選人、藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定「有偽造情事」多達7萬7194人、「死人連署」則有1萬1849人，中選會打算依《刑事訴訟法》提告。國民黨不滿中選會頻頻放話，昨日甲動杯葛，開會前就占領了會議室通道，陳英鈐最後在綠委護送下才進入官員席。

藍委怒批「中選會是西廠」、「陳英鈐下台」，並大喊「側翼錦衣衛趕快護送」，祭出程序發言拖延，陳英鈐不發一語但臉色相當難看，遲至1個多小時後，陳才能報告備詢。

曾銘宗在程序發言時抨擊，國民黨送出的反空汙公投是48萬8000張，但中選會查核後卻是49萬7000張，質疑將近1萬張多出來的連署書是中選會及綠色執政縣市丟進去；國民黨8月27日送出連署書後，中選會在9月3日更改查對規則，只要筆跡相似就認定為抄襲，種種作為讓人強烈質疑「就是衝著國民黨而來」。

種種干擾 「衝著國民黨來」

曾銘宗痛批，中選會認定偽造的7萬7000張，有47％約3萬6000張來自高雄市認定，質疑是高雄市及其他綠色執政的縣市，配合中選會修改查對資料；而中選會亂搞公投，成為民進黨的助選會，必要時也會把地方戶政人員跟中選會人員移送法辦。

國民黨團總召江啟臣也指出，反空汙法公投第一階段時就被實質審查，中選會延宕了好幾個月才通過成案，中選會在8月27、28日收件當天後，就成立「大量抄寫查對小組」，祭出不少行政手段干擾。

江啟臣抨擊，過去修改《公投法》，民進黨都主張只能形式審查，而不是實質審查，但現在完全反過來，直言促轉會前副主委張天欽還只是密謀，但中選會已是實行「東廠的職權」。

藍委黃昭順批評，民進黨就是要用奧步介入這次選舉，現在整個民調都已在翻轉，但就看到民進黨不斷髮夾彎，讓她覺得時空錯亂。黃也暗諷吳敦義、黃俊英選市長時，民進黨不斷用假新聞干擾選舉，「什麼走路工、什麼錄影帶，在一夜之間翻轉選情」，提醒全國人民要睜大眼睛翻出民進黨奧步。

(中國時報)

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