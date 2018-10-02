中選會憑什麼 剝奪公民投票權

2018年10月02日 04:12 中國時報 王正寧

促轉會周五將公告，撤銷1200多件白色恐怖相關的有罪判決，還給民眾清白。但是昨天竟有民進黨立委大剌剌要求中選會擱置查對通過的公投案，意圖以技術干擾人民行使直接民主。中選會如果「奉命行事」，除了坐實「附隨組織」、「西廠」的罵名，公僕剝奪人民老闆權力，不啻民主政治的笑話。

因為促轉會被踢爆企圖操弄選舉，讓人不得不用顯微鏡來檢視這些號稱「獨立機關」，背地裡會不會都扮演「錦衣衛」的角色。

從公投連署以來，中選會除了更改查對須知、指控國民黨相關公投案有將近6成是大量抄寫，還揚言移送檢調；甚至還一度認真地舉辦公聽會，研究如何讓公投和大選脫鉤。如今，因為不合格率偏高，即使合格連署書已經通過第二階段連署門檻，能否成案？如此顯而易見的答案，竟可以「困擾」主委陳英鈐。

根據中選會的統計，有31萬4345份連署書符合規定，已經通過28萬1745份的門檻，但因為有18萬2848份不符規定，竟然可以「暫緩成案」，讓「反空汙公投」無法搭上大選列車。《公投法》有哪一條規定有所謂「暫緩成案」，什麼時候立委可以對行政機關私相授權？

民進黨過去推動打破「鳥籠公投」，如今執政卻大搞「烏龍公投」，用最嚴格的標準來審查公投，視「主權在民」如洪水猛獸。反倒是「手無寸鐵」的國民黨學著拿公投作武器，直接訴求民意，來反擊民進黨的政策罩門。相較於過去加入聯合國等「看得到吃不到」的公投案，反空汙這等人民息息相關的公投案卻被一再刁難。

綠委以「學生作弊，還罵老師」來形容國民黨與中選會在此事的角色，可說是比喻失當。在連署過程中，有這麼多人經手，是誰作弊？當然可以查，但把中選會比喻成「老師」，人民、政黨比喻成是「學生」，意欲封殺學生行使直接民主的說法，不僅荒謬，也可以印證一件事，民進黨在台中市長選舉，選情告急。

(中國時報)