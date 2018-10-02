促轉會將撤銷 1200件白恐有罪判決

2018年10月02日 04:12 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

監委日前函請促轉會將鹿窟事件遭判決村民撤銷罪刑及塗銷前科，促轉會發言人楊翠昨天表示，促轉會預定周五(5日)舉行大型撤銷公告儀式，將撤銷1200多件白色恐怖相關的有罪判決，其中包含鹿窟事件的100多人，並依法辦理前科紀錄塗銷作業，這些人就不會有前科紀錄。

促轉會預計5日在喜來登飯店舉行公告儀式，依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》規定進行，而獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者，撤銷有效判決。

楊翠昨天接受《POP搶先爆》專訪，主持人黃光芹詢問促轉會到底會以「南非式和解」還是「德國式除垢」進行處理？

楊翠回應，促轉會要先找出歷史真相、釐清加害體制，依促轉條例規劃人事清查，才能走向社會和解。她也強調人事清查並非外界想像的追殺，有很多種方式，不會只有「南非式和解」或「德國式除垢」簡單的二元對立，而是需要做更多研究、了解台灣的現狀，開很多專家會議、甚至是公聽會，不會這麼快有結論。

楊翠也預告促轉會周五舉行大型撤銷公告儀式，其中鹿窟事件遭判刑的130幾人，促轉會已逐位比對判決書，目前已經比對到120幾位。

她說，很多民眾誤以為補賠償、有恢復名譽證書就沒有前科了，其實前科仍然會在，所以這次撤銷有罪的公告後，司法院、國防部、警政署也都將依法辦理前科紀錄塗銷作業，這些人就都不會有前科紀錄了。

針對張天欽案，楊翠也澄清人事清查制度與除垢法都沒有定案，即使促轉會提出也必須送到立法院審議，「目前根本是遙遙無期」。若提出草案也是針對制度，而不是針對任何人包括國民黨新北市長候選人侯友宜。

(中國時報)