促轉會將撤銷 1200件白恐有罪判決

促轉會發言人楊翠。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

監委日前函請促轉會將鹿窟事件遭判決村民撤銷罪刑及塗銷前科，促轉會發言人楊翠昨天表示，促轉會預定周五(5日)舉行大型撤銷公告儀式，將撤銷1200多件白色恐怖相關的有罪判決，其中包含鹿窟事件的100多人，並依法辦理前科紀錄塗銷作業，這些人就不會有前科紀錄。

中選會憑什麼 剝奪公民投票權

促轉會預計5日在喜來登飯店舉行公告儀式，依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》規定進行，而獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者，撤銷有效判決。

楊翠昨天接受《POP搶先爆》專訪，主持人黃光芹詢問促轉會到底會以「南非式和解」還是「德國式除垢」進行處理？

楊翠回應，促轉會要先找出歷史真相、釐清加害體制，依促轉條例規劃人事清查，才能走向社會和解。她也強調人事清查並非外界想像的追殺，有很多種方式，不會只有「南非式和解」或「德國式除垢」簡單的二元對立，而是需要做更多研究、了解台灣的現狀，開很多專家會議、甚至是公聽會，不會這麼快有結論。

楊翠也預告促轉會周五舉行大型撤銷公告儀式，其中鹿窟事件遭判刑的130幾人，促轉會已逐位比對判決書，目前已經比對到120幾位。

她說，很多民眾誤以為補賠償、有恢復名譽證書就沒有前科了，其實前科仍然會在，所以這次撤銷有罪的公告後，司法院、國防部、警政署也都將依法辦理前科紀錄塗銷作業，這些人就都不會有前科紀錄了。

針對張天欽案，楊翠也澄清人事清查制度與除垢法都沒有定案，即使促轉會提出也必須送到立法院審議，「目前根本是遙遙無期」。若提出草案也是針對制度，而不是針對任何人包括國民黨新北市長候選人侯友宜。

(中國時報)

中選會憑什麼 剝奪公民投票權
中選會憑什麼 剝奪公民投票權 劉世芳建議 反空汙公投先擱置

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。