劉世芳建議 反空汙公投先擱置

2018年10月02日 04:12 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署被中選會認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，引發綠營質疑。中選會委員會今將討論此案，綠委劉世芳昨在立院內政委員會質詢指出，不能因為有過門檻就糊塗成案，詢問委員會是否可擱置此案？中選會主委陳英鈐昨表示，會將意見帶回委員會討論，並強調會依法提告。

陳英鈐昨備詢時說，「反空汙公投」經查核合格連署書有31萬多份，已通過二階段門檻，但有很多死人連署等不尋常狀況，如果在美國，連署完會把所有連署書公開讓大家查對並提出異議，但目前《公投法》沒這樣的機制，強調今天委員會將討論此事。

劉世芳指出，反空汙公投的合格率是31萬4345人，但不合格率高達18萬2848人，若沒有考量瑕疵就讓公投成案並且綁大選，恐怕會讓中選會的公正性會受到外界質疑。劉也追問，中選會召開的委員會是否可以暫停？不能隨便就拍板成案，反而會引起更大的政治風暴；此外，若有政黨也涉及造假，是否為未來修法連坐處罰偽造連署的政黨或相關人？

陳英鈐回應，對於立委建議擱置公投案，會帶回意見討論；至於政黨連坐處分，美國現有制度規範連署書上要有見證人，若有死人連署，必然構成偽造文書，見證人可被判刑，等這次公投案辦完中選會將解決這個漏洞。

綠委吳琪銘質詢時說，反空汙公投構成偽造文書、使公務員登載不實等罪責，呼籲中選會要硬起來，給社會大眾交代，將此案移送地檢署偵辦，並問陳英鈐「有沒有問題？」陳英鈐則回應「沒有問題」，因為依《刑事訴訟法》，公務員行使職權時有犯罪嫌疑應告發，所以沒有其他可能性。

(中國時報)