是否告發 與公投成案無關

全國性公民投票案連署人名冊查對結果

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中國時報
／台北報導

年底公投綁大選，藍營力推反空汙公投，連署人數達48萬多人，但中選會查對結果，發現有7.7萬疑涉偽造，不合格率超過36.7%，擬提出刑事告發，外界擔心是否會影響公投綁大選時程？律師絲漢德指出，公投法只規範連署人是否過門檻，如果連署超過門檻，依法就成案，與中選會是否告發偽造文書無關。

律師絲漢德說，中選會透過戶政機關自行認定連署書是否「偽造」而予以刪除，屬於「行政審查」，當然不如檢警鑑定調查後的法律效力。

由於公投法並未對偽造連署書定有刑罰，因此若有偽造情事，適用刑法偽造文書罪處罰，根據刑事訴訟法第241條規定，公務員認為有犯罪嫌疑應要告發，因此中選會是有權向檢察機關提出刑事告發。

不過，法界人士表示，依媒體報導本次公投法的連署門檻約為28萬1745人，國民黨反空汙連署人數扣除不合格者，可能還在連署門檻內。依公投法第13條規定，經刪除有問題的連署人數，致連署人數不足門檻者，中選會應通知提案人在30日內補正，再由戶政機關30日內完成查對。

換言之，如果反空汙公投刪除有問題的連署人後，過不了門檻，恐怕就來不及和大選一起，但若公投法並未規定偽造連署書，只要超過多少不合格率，公投案就不能成案，因此只要過了門檻，不合格率再高，也不影響公投案成案。

所以中選會擬提出告發，與公投案是否成案無關，法界人士提醒，應注意中選會是否藉此要再次從嚴或重新審查，拖延時程，讓反空汙公投單獨公投，無法綁大選，才是重點。

(中國時報)

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