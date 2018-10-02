新聞透視－選舉奧步又來 打臉賴清德

作家吳祥輝召開記者會指「屠殺」書中所寫事件「正確無誤」，痛批柯文哲糟蹋諾貝爾和平獎提名人葛特曼與其作品，並表示結束記者會將對柯文哲提告。（陳君瑋攝）

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中國時報
《屠殺》器官捐增爭議大事記

伊森．葛特曼出書指台北市長柯文哲到大陸違法進行器官移植，親綠媒體唯恐民眾不知，敲鑼打鼓四處放送，現在還加碼召開記者會，葛特曼或許不了解台灣選舉文化，但卻可能為人所利用，《屠殺》中文本的政治效應，必然衝擊台北市長選情。

林金池、張立勳

相同戲碼 4年後再上演

2014年台北市長選舉，葛特曼新書《屠殺》英文版指控柯文哲到大陸違法器官移植，器官來源就是法輪功成員，選後又澄清遭「斷章取義」，如此過了4年，未料2018年底選舉，柯文哲與民進黨「分手後」，相同戲碼再度被人搬演。

先是作家吳祥輝宣布柯文哲死期到了，隔日親綠平面媒體全版摘錄《屠殺》部分內容，接著親綠電視台播放葛特曼專訪，全面指控柯文哲帶病人到大陸器官移植，最後，乾脆把葛特曼請到台灣開記者會，這是一套縝密的文宣計畫，節奏如此緊湊，很難不讓人連想到政治操作。

計畫縝密 難脫政治操作

姑且不論葛特曼撰寫的內容是否屬實，也不論為何每到選舉就指控柯文哲，選後又澄清的「前後矛盾」，更不管葛特曼是否知道台灣即將有重大選舉登場，這些該由柯文哲、葛特曼、吳祥輝自行釐清，但外國人大剌剌來台開記者會，勢必影響選情，政府居然漠視毫無作為。

賴清德上月在立法院宣示，絕不容許任何組織、幫派及外國勢力，透過政黨、宗教名義，以暴力、金錢、散布網路假訊息等形式介入影響選舉。

政府卻不制止 莫大諷刺

4年前指控，葛特曼後來做了澄清，4年後又捲土重來再提，到底何者為真？選舉前後刻意炒作，這不就是企圖影響選舉？既然政府言之鑿鑿徹底查辦，為什麼不介入處置？對比賴揆上月在立法院的宣示，根本就是莫大諷刺。

說穿了，大陸學者評論台灣參選人就是「併吞」，美國作者指控參選人就是「揭弊」，這就是民進黨政府的兩套標準。

(中國時報)

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