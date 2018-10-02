藍綠促柯P 說清楚講明白

2018年10月02日 04:12 中國時報 謝明俊 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

《屠殺》一書原作者葛特曼（Ethan Gutmann），今在台發表新書，是否衝擊柯文哲選情，引發外界關注。國民黨台北市長候選人丁守中陣營說，如果真像葛特曼所質疑，台北市長柯文哲涉及到嚴重的人權、道德、人性問題，柯就應該說清楚、講明白。

由於葛特曼今天下午將舉辦國際記者會，外界認為他在台北市長選舉前來台，將激化各陣營的對立情勢，並質疑恐涉政治活動，干預選舉。移民署昨證實葛特曼已在1日入境台灣，他在入境後，並未從事任何違法情事，移民署不會對他做出任何強制作為，但會持續觀察他在台的活動，若發現任何違反法令情事，移民署會再視情況作出回應。

民進黨台北市長候選人姚文智陣營發言人、綠委吳思瑤昨表示，她沒辦法預判葛特曼的發言內容，不曉得是否造成選情傷害，但呼籲相關當事人能親自說明，以招社會公信；姚陣營仍希望選舉是以政策直球對決，強調提出政策不可偏廢。

丁守中發言人詹為元表示，如果真的像葛特曼所質疑，柯文哲有介入法輪功器官移植，他明明曉得是法輪功這些人遭殺害才有器官供移植，這就涉及到嚴重的道德人權跟人性的問題，這些強烈的指控，柯文哲上次說作者會在第二版修正，但是根據三立電視台的訪問，葛特曼在電視節目上就講不會修正。

移民署官員指出，葛特曼是來台參加新書發表會，依據入出國及移民法相關規定，外國人若對申請來我國之目的，有虛偽之陳述或隱瞞重要事實，將強制出境，另外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作，違反者也是強制出境。

官員表示，葛特曼來台舉行新書發表記者會也屬正常，但移民署會聽其言、觀其行，倘若有民眾檢舉其涉及與來台申請目的不符的行為時，會再就其行為進行討論研析，視狀況作出回應。

(中國時報)