釋憲改革 蔡力推憲法訴訟法

蔡英文總統（右）1日出席「大法官107年度國際學術研討會」，面對媒體詢問民調低落一事，她只揮了一下手；左為司法院長許宗力。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨出席大法官國際研討會致詞，她指出，釋憲制度應該改革，如果立法院年底通過「憲法訴訟法」，並在2年後正式實施，未來大法官會議將轉型成為真正的法庭，且憲法法庭在擴大審理範疇後，將更能全面有效保障人民憲法上的權利。

今年是釋憲70周年，司法院昨舉辦「憲法法院與人權保障」國際研討會，蔡英文說，台灣經過漫長戒嚴時期，憲法上的權利受到嚴重的限制，1987年解嚴後又經過多年民主化，憲法法庭一直維護民主化轉型期間和民主憲政秩序。

她表示，目前大法官會議只能檢視法令合憲性，無法檢視法院判決的合憲性，也因此司法院引進德國聯邦憲法法院有關憲法訴願的制度，訂立「憲法訴訟法」，讓民眾可以對法院判決的合憲性提出異議。

但該草案仍在立院，蔡英文指出，如果立院在年底通過立法，未來憲法訴訟新制將在法律公布後2年施行，屆時憲法法庭將審理並決定所有案件，包括請求抽象審查及以法院形式和程序進行憲法訴願，大法官會議也將改為憲法法庭形式。

司法院長許宗力也表示，今年是憲法審查制度重大變革的新局開啟，司法院已擬妥「憲法訴訟法」草案送立院審議，修法通過後，希望可建構效能更高、審理程序更加公開透明，並提供完足人權保障的全新憲法審查制度。

這次大法官國際學術研討會，邀請剛卸任的加拿大最高法院院長、蒙古國憲法法院大法官與來自美國芝加哥大學法學院及歐洲史特拉斯堡國際人權研究院等多位重量級憲法及人權學者參加。

(中國時報)

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