意識形態掛帥 憲改成空談

2018年10月02日 04:12 中國時報 林偉信

蔡英文競選時的司改支票至今逾2年仍未兌現，包括她力推的憲法訴訟、大法庭及國民參審制的「司改三法」都在立院卡關；而她昨所言的「憲法訴訟法」，雖然改革了大法官釋憲制度，但如果不能放寬門檻，揚棄政黨意識形態，空有制度卻無法落實人權保障，民眾無感的司改注定失敗。

憲法學者、前司法院院長翁岳生上月參加釋憲70年活動時意有指的說，司法應從人民觀點出發，要讓人民能夠信任司法、尊重司法，除使外界能了解，司法制度的本質及其運作情形外，法律人也應反省自律。

翁岳生期許大法官是憲法的維護者，更要成為人權的捍衛者；如今民眾對於民進黨挾絕對優勢作成的立法─軍公教年改、前瞻法案、不當黨產條例充滿疑慮，站在歷史的轉折點，大法官理應起身捍衛憲政體制及保障人權。

蔡總統稱憲法訴訟法可以擴大全民權益保障，且司法化、法庭化後，在程序上更具民主正當性，但目前因年改及不當黨產條例等三大法案聲請的釋憲案，卻動輒以不符合受理程序，遭以程序駁回不受理，釋憲大門遇上敏感政治議題，卻形同窄門。

大法官為憲法守護者，有義務且更有責任釐清爭議，期盼釋憲制度與組職和國際接軌的同時，大法官應用開闊的心胸，讓人民真正關心的聲請案，進入憲法法庭審理，弭平社會爭議。

(中國時報)