藍委轟法務部 成阿扁律師團

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中國時報
／台北報導

立法院司法法制委員會昨針對《律師法》相關條文進行質詢。國民黨立委吳志揚針對前總統陳水扁保外就醫屢次挑戰司法紅線，質詢法務部常次張斗輝，阿扁有沒有違反台中監獄訂出的「四不原則」？「你知道四不原則嗎？」張斗輝竟然回答「這部分我不清楚」，吳志揚氣憤地痛批法務部從上到下變成阿扁的律師團，想盡辦法幫他找藉口狡辯！

台中監獄對於阿扁保外就醫曾提出四不原則，包括「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」，然而陳水扁近期卻接受日本《產經新聞》訪問、參與喜樂島聯盟、並以錄影方式在各種政治場合發表政治言論，常常在臉書上以「勇哥」為名發表政治觀點，陳水扁已在臉書放話要參加兒子陳致中的競選總部成立大會。

吳志揚表示，民進黨如果有種就特赦阿扁，否則制度是什麼就應該依照制度來，陳水扁一再違規，法務部到底有什麼辦法？陳水扁已經超過一般保外就醫的尺度了，不能一直推給台中監獄，「是不是阿扁最討厭的勇三（前法務部長邱太三）離開後，法務部就變本加厲袒護陳水扁？」張斗輝則回應，「這不會啦。」

吳志揚直指日本《產經新聞》都登出陳水扁專訪了，台中監獄竟然替阿扁解釋阿扁非主動受訪，且是以懇談方式，在場還有其他人，「你們念法律的，你聽得下去？這種狡辯欸！」張斗輝強調，「一切都依照法律執行，尊重台中監獄，都會依法來認定。」

吳志揚痛批，台灣法務部已經被阿扁玩死了，「已經被玩掉一個部長（邱太三），現在這個部長（蔡清祥）放水放得很嚴重，大家都在看，不要貽笑國際！

(中國時報)

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