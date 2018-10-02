公僕嘆 總統府也不升旗了嗎

花蓮代理縣長蔡碧仲（左）主持在花蓮最後一次升旗典禮。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

前花蓮縣長傅崐萁任內，每月1日都固定舉辦升旗典禮，不過，花蓮縣代理縣長蔡碧仲1日表示，「這是最後一次升旗典禮！」節省下來的錢，將與縣民、縣府同仁爬美崙山買早餐分享。蔡碧仲的宣布令不少縣府員工感嘆，升國旗是對中華民國的最敬禮，如果升旗不重要，那麼總統府在元旦也不必升旗了！

傅崐萁入主縣府後，每月1日都固定舉辦升旗典禮，不但行之多年，也成了花蓮縣政府特色，有時連附近居民都會主動前往參加，感受國旗飄揚、國家存在的尊嚴。傅崐萁除非公出不在縣境，一定親自主持升旗典禮，遇重要節日也會大街小巷插滿國旗，用實際行動教育下一代，國旗代表國家，心中要有國旗，有國才有家。

最後升旗 先脫背心

蔡碧仲昨日公開宣示，在花蓮代理3個月期間，這是最後一次升旗典禮，還意有所指地說，一位公務人員如果不能找到最符合人性的方式過日子，如何照顧百姓？他叫參加典禮的員工，全部脫掉繡有「花蓮縣政府」與職稱字眼的背心再升旗。

蔡碧仲表示，標新不是為了立異，而是為了拒腐，身為公務員要有尊嚴，執法警察更要有尊嚴，只要在這裡的承辦活動絕對尊重，但一旦發生政府官員被侵擾，他唯警察局是問。

他強調，到花蓮要服務100天，「百日」在民俗是很重要的數據，「百日」好像不太吉利，但他從來不忌諱，100天可以做很多事情，100天要讓縣民有感！

2萬5 省下買早餐

剩下2個月，可以省下5萬元，每次2萬5000元搭升旗檯子，浪費民脂民膏，如果一定要花錢的話，他認為，可以爬美崙山，為每個人準備40元的早餐，這是縣長與縣民、員工共同分享的時刻。

蔡碧仲為了取消升旗典禮，說了一堆理由，不少縣府員工不禁私下透露，國旗是國家的象徵，升國旗可以凝聚愛國向心力，每月才一次的升旗典禮，有這麼嚴重、非要取消不可嗎？蔡碧仲硬扯省下的2萬5000元買早點給一起爬美崙山的員工享用，員工眼見國旗不再冉冉上升，也只能沉默不語。

反倒蔡碧仲一一與員工握手致意，並對主管表示「不要再站了，主管不敬禮解散！」強調他要塑造一個模式，如同工廠做的模子，未來鄉親用智慧選出的首長如與100天做出來有感的事情相左的話，就要檢驗、檢討。

(中國時報)

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