守住花蓮藍天 王金平低調探傅崐萁

傅崐萁服刑7天，立委徐榛蔚（右一）、王金平（右二）昨日前往探視。（許家寧攝）

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中國時報
／綜合報導

花蓮前縣長傅崐萁合機炒股案定讞入獄服刑，服刑7天首度獲准「特別事由接見」，立委妻子徐榛蔚與前立法院長王金平1日下午低調赴花蓮監獄探視。王金平表示，傅在監所內都在看書，包括佛經，因此會面過程都談的都是佛理、佛法，而傅看來心情也很平靜，精神也不錯。

王金平昨天上午到訪花蓮，先與花蓮市、吉安鄉等基層國民黨提名的各級候選人，以及地方大地座談，下午則與徐榛蔚前往花蓮監獄探親傅崐萁。王金平表示，和傅是老朋友，因此利用到地方輔選的機會前往探親，談的內容多和佛法與佛學經典有關，沒有談到政治或選舉，至於會面的時間也依規定控制在30分鐘左右，沒有延長的問題。

傅崐萁入獄後，花蓮縣政府一夕變天，蔡碧仲上任後，打入「冷宮」的前朝官員重獲啟用，隨後將矛頭指向傅崐萁，以行政中立為由，用貼紙蓋住秋節賑濟物資，並承諾公開震災善款流向、暫緩香榭大道工程標案等，更指示政風處調查理想大地案涉案縣府16名官員。

民進黨主導選戰節奏，頻頻「打傅」，王金平昨偕同徐榛蔚探監，頗有穩定軍心效果。兩人探視後，下午2點50分搭車離去，徐榛蔚全程低頭不發一語，王金平僅隔著車窗向外揮手致意。

花監副典獄長朱介民說，受刑人初入監須經1個月考核才能懇親，因傅的妻子具立委身分，可申請面對面「特見」，今早收到申請特見2605來函，典獄長認為與昔日立院同事與妻子見面，對教化上應會有所幫助，符合特見事由，談話內容也會全程錄音記錄。

(中國時報)

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