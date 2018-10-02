花縣府澄清 下月發包沒延宕

2018年10月02日 04:12 中國時報 張理國 、 周毓翔 、 范振和 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

綠委蕭美琴關切0206花蓮地震復建速度，質疑七星潭大橋重建進度是零，目前還未發包，工程會主委吳澤成回應，問題應該出在花蓮縣政府。花蓮縣政府建設處昨打臉吳澤成，說明該工程因專業性較高，公路總局審查中，預計11月完成發包，並無延宕。

蕭美琴昨質詢時說，工程會3月底完成66件花蓮震災工程經費核定，其中特別要求1000萬以下小型工程10月6日前完工，1000萬以上12月6日完工，但66件工程中只有17件完工，完全沒有發包的有21件，像大型工程七星潭大橋還未發包，工程會有沒有去關心？吳澤成表示，已請花蓮縣政府加速辦理，問題還是出在縣政府。

花蓮縣政府建設處回應，七星潭大橋因P1橋墩預力箱型梁偏移，必須進行調整及盤式支承更換，涉及專業性較高，縣府花了較多時間在技術審查與討論，目前已設計完成，因預算超過1000萬元，經送公路總局第四區養護工程處審查，近日將辦理招標，預計11月開工。

國民黨花蓮立委徐榛蔚助理也指出，就他們所了解，中央核定2700萬重建七星潭大橋後，都一直依照期程進行，由於七星潭大橋的構造特殊，大梁位移嚴重，支承的部分要全部換新，因此找了學者專家，對橋梁的結構及安全都要花時間評估跟設計，中央的行政程序也需要時間，並沒有耽誤。

徐榛蔚助理強調，花蓮地震災後重建的許多項目都要透過很長的程序，以廢棄物清理來說，徐榛蔚國會辦公室多次找行政院祕書長卓榮泰、環保署長李應元與國發會主委陳美伶協調，催促加速核定經費速度，也是一直到6月才終於核定下來，經過很長的時間，並非全是花蓮縣政府責任。

(中國時報)