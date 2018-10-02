派里級艦11月成軍 反潛提升

2018年10月02日 04:12 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國前總統歐巴馬2014年簽署《軍艦移轉法案》，同意售予台灣二手的派里級巡防艦銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115）。海軍司令部參謀長李宗孝昨表示，11月成軍訓練結束後，正式成軍。

立法院外交及國防委員會昨邀請國防部副部長沈一鳴、退輔會副主任委員呂嘉凱等官員，就2018年度預算解凍案報告並備詢。民進黨立委蔡適應詢問，海軍已有8艘成功級巡防艦，現又採購2艘派里級軍艦，對國軍戰力有何提升之處？

李宗孝回應，2艘訓練結束後，預計11月可正式成軍；這2艘新購派里級軍艦相較於成功級巡防艦，反潛戰力大幅提升，對大陸潛艦有嚇阻效果。

另外，上周中科院在高雄海事展中，展出1500噸級輕型巡防艦，蔡適應詢問，海軍是否有要購買1500噸「輕型巡防艦」？李宗孝說，目前沒有。

中研院副院長馬萬鈞強調，市場主要目標不一定是海軍，中研院轉型行政法人後，除支援三軍戰備外，中研院有自己的產品構想及產品線規畫。

民進黨立委黃偉哲也質疑，為何要特別展出1500噸「輕型巡防艦」？馬萬鈞說，中科院轉型後，已非國防部旗下機關，可主動提出產品概念，讓國防部從中挑選。若國防部未挑選，就不會投入資源啟動研發作業。

美國前總統歐巴馬2014年簽署《軍艦移轉法案》，同意售予台灣二手的派里級巡防艦—銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115）；2017年5月14日抵達高雄左營軍港。2艘納入海軍艦隊指揮部所屬位於澎湖的146艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務，因軍艦配備SQR-19型拖曳式陣列聲納，可大幅強化我反潛戰力。

(中國時報)