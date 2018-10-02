派里級艦11月成軍 反潛提升

我國向美國採購的兩艘派里級巡防艦─銘傳軍艦（PFG-1112前）與逢甲軍艦（PFG-1115後）。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國前總統歐巴馬2014年簽署《軍艦移轉法案》，同意售予台灣二手的派里級巡防艦銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115）。海軍司令部參謀長李宗孝昨表示，11月成軍訓練結束後，正式成軍。

立法院外交及國防委員會昨邀請國防部副部長沈一鳴、退輔會副主任委員呂嘉凱等官員，就2018年度預算解凍案報告並備詢。民進黨立委蔡適應詢問，海軍已有8艘成功級巡防艦，現又採購2艘派里級軍艦，對國軍戰力有何提升之處？

李宗孝回應，2艘訓練結束後，預計11月可正式成軍；這2艘新購派里級軍艦相較於成功級巡防艦，反潛戰力大幅提升，對大陸潛艦有嚇阻效果。

另外，上周中科院在高雄海事展中，展出1500噸級輕型巡防艦，蔡適應詢問，海軍是否有要購買1500噸「輕型巡防艦」？李宗孝說，目前沒有。

中研院副院長馬萬鈞強調，市場主要目標不一定是海軍，中研院轉型行政法人後，除支援三軍戰備外，中研院有自己的產品構想及產品線規畫。

民進黨立委黃偉哲也質疑，為何要特別展出1500噸「輕型巡防艦」？馬萬鈞說，中科院轉型後，已非國防部旗下機關，可主動提出產品概念，讓國防部從中挑選。若國防部未挑選，就不會投入資源啟動研發作業。

美國前總統歐巴馬2014年簽署《軍艦移轉法案》，同意售予台灣二手的派里級巡防艦—銘傳軍艦（PFG-1112）與逢甲軍艦（PFG-1115）；2017年5月14日抵達高雄左營軍港。2艘納入海軍艦隊指揮部所屬位於澎湖的146艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務，因軍艦配備SQR-19型拖曳式陣列聲納，可大幅強化我反潛戰力。

(中國時報)

花縣府澄清 下月發包沒延宕 海軍否認台船黑箱 有公開招標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。