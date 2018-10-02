海軍否認台船黑箱 有公開招標

友善列印
中國時報
／台北報導

藍委昨在立法院外交及國防委員會質疑，上周媒體刊登，台船找一間不知名公司獲得技術顧問合約，且未經公開招標，批評國防部搞黑箱。海軍司令部參謀長李宗孝昨表示，潛艦案較為特殊，該公司是依《政府採購法》招標，簡單來說，「只有它有輸出許可」。

《新新聞》上周報導，一家名為「Gavron Limited」公司（簡稱GL）今年元月獲台船潛艦國造（IDS）近10億的「技術顧問合約」，且未經公開招標，主要任務是在台船畫好潛艦設計圖後，由技術顧問審查是否可行，提供有無需要修正的意見。不過，根據調查，GL最早在倫敦註冊，從事飲料、菸草等零售食品，2016年11月一度因經營不善而倒閉。

國民黨立委江啟臣質詢，「一個6億元的技術顧問，我們問台船，台船說是機密，國防部把什麼都列機密，你們在搞什麼？」他問，國防部真的在做「國防布」嗎？把所有預算都改列機密預算。

江啟臣強調，在野黨完全支持國防預算，但是如果用這種黑箱作業，讓立法院完全無法監督，提醒海軍、國防部，不要這是下一個慶富案，也不要是下一個獵雷艦案。

李宗孝回應，「潛艦案較為特殊，GL也是按照採購法，台船也是有公開招標，GL符合規定，簡單講，只有他有輸出許可，經過這麼多努力，現在已經略具雛形，剩下細節不宜公開說明」。

另外，江啟臣也詢問，美國到底會不會賣M1A2戰車，為何列在機密預算？軍備局長房茂宏表示，已向美方提出要價書，並將在明年編列相關預算。

江啟臣追問，此案的成功率有多少？不要編了預算最後美方不賣；陸軍參謀長楊海明強調，只要能增強陸軍戰力，陸軍都會「極力爭取」。

(中國時報)

派里級艦11月成軍 反潛提升 大馬車手淘金 2周狂領百萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。