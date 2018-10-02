海軍否認台船黑箱 有公開招標

2018年10月02日 04:12 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

藍委昨在立法院外交及國防委員會質疑，上周媒體刊登，台船找一間不知名公司獲得技術顧問合約，且未經公開招標，批評國防部搞黑箱。海軍司令部參謀長李宗孝昨表示，潛艦案較為特殊，該公司是依《政府採購法》招標，簡單來說，「只有它有輸出許可」。

《新新聞》上周報導，一家名為「Gavron Limited」公司（簡稱GL）今年元月獲台船潛艦國造（IDS）近10億的「技術顧問合約」，且未經公開招標，主要任務是在台船畫好潛艦設計圖後，由技術顧問審查是否可行，提供有無需要修正的意見。不過，根據調查，GL最早在倫敦註冊，從事飲料、菸草等零售食品，2016年11月一度因經營不善而倒閉。

國民黨立委江啟臣質詢，「一個6億元的技術顧問，我們問台船，台船說是機密，國防部把什麼都列機密，你們在搞什麼？」他問，國防部真的在做「國防布」嗎？把所有預算都改列機密預算。

江啟臣強調，在野黨完全支持國防預算，但是如果用這種黑箱作業，讓立法院完全無法監督，提醒海軍、國防部，不要這是下一個慶富案，也不要是下一個獵雷艦案。

李宗孝回應，「潛艦案較為特殊，GL也是按照採購法，台船也是有公開招標，GL符合規定，簡單講，只有他有輸出許可，經過這麼多努力，現在已經略具雛形，剩下細節不宜公開說明」。

另外，江啟臣也詢問，美國到底會不會賣M1A2戰車，為何列在機密預算？軍備局長房茂宏表示，已向美方提出要價書，並將在明年編列相關預算。

江啟臣追問，此案的成功率有多少？不要編了預算最後美方不賣；陸軍參謀長楊海明強調，只要能增強陸軍戰力，陸軍都會「極力爭取」。

(中國時報)