瓦斯、天然氣雙漲 桶裝貴32元

2018年10月02日 04:12 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

恐怖，北市每桶瓦斯快逼近千元！中油今起瓦斯雙漲，家用桶裝瓦斯每桶漲32元，為今年以來連4漲，天然氣每度增0.33元。調整後，全國桶裝瓦斯平均零售價來到852元，創下將近4年新高，北市平均每桶更達951元，逼近千元大關，小吃店與餐廳壓力大增。

天然氣月增10-15元

中秋過後，中油也撐不住了，放手讓10月份家用液化石油氣價格每公斤漲1.6元，等於20公斤桶裝瓦斯每桶調高32元。城鎮使用的國內天然氣則平均調漲2.99％，每度平均調升0.33元。

以一般小家庭平均月用2桶桶裝瓦斯來說，這個月瓦斯錢會多出64元。小吃店與餐廳，平均每月叫15桶，就多出近500元。至於使用天然氣的一般小家庭，一戶平均月用30到45度，調漲後，一個月也增加支出10至15元。

這還只是本月漲幅，實際上，桶裝瓦斯從5月就開始調升，本月是第4次，漲幅合計已達2成。依據經濟部能源局統計，調整後，10月全國家用桶裝瓦斯平均零售價將衝到一桶852元，是自2014年12月至今，3年11月新高。北市瓦斯行一桶叫價平均更是達到951元左右。

北市每桶逼近千元

而瓦斯行天然氣售價今起也創3年6個月新高，依照中油說法，原應調高31.58％，但配合政府物價政策，僅小漲2.99％。至於桶裝瓦斯，接下來時序進入冬季，如成本再增加，11、12月應會如實反映，年節前不再凍漲。

此外，面臨汽油車未來將被禁用，中油未來也可能要搶台電發電業務。中油昨天與台灣松下電器（Panasonic）共同簽下MOU合作備忘錄，攜手開發智慧綠能應用。中油表示，藉此會加強LNG（液化天然氣）的應用，利用綠能所已在研發的燃料電池技術，搭配本就是全台最強的天然氣輸儲能力，未來能利用天然氣使用燃料電池轉化發電，輸送電力到每戶家庭之中。

中油表示，初期會在非都市地區運用，選擇社區經營微電網或燃料電池發電，長久目標，考慮是在各地成立天然氣瓦斯發電公司，經營發電業務。

(中國時報)