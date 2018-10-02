進口車熱銷 奪車市半壁江山

新車效應發酵，進口車買氣增溫，9月以近1.5萬台的銷售數字，拿下車市半壁江山，市占率來到48.5％的高點。圖為民眾到展間賞車。（黃琮淵攝）

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中國時報
／台北報導

進口車成長趨勢難擋，9月在各家車廠齊力推新車猛攻下，以近1.5萬台的銷售數字，占整體車市銷量近半，勇奪半壁江山。其中豐田進口休旅車Rav4更是「一台車就賣破千台」，展現驚人搶單力道，比許多國產品牌賣得都好，反映出國人對進口車喜好持續增加。

據監理所領牌資料，9月新車銷量（含商用車）3萬799輛，較前月微幅增加1.88％，其中進口車就賣了1萬4940台，占48.5％，是近2、30年的相對高點，若把缺貨、交車不及等因素納入，可能更高。

「還是有點民俗月因素」，和泰車發言人劉松山分析，國產車客群比較會受民俗月因素影響，所以國產車品牌比較少在農曆7、8月有特殊販促操作，相較起來，進口車買主比較不在乎這些，加上新車款接棒加入，有新車效應，帶動進口車市占率明顯攀升。

不過，進口車買氣增溫，未來可能成為常態。以和泰車為例，旗下賣最好的Rav4，不只每月銷量穩定維持在千台以上，長期居進口車之冠，上半年更打鐵趁熱，推出總價值6萬元免費升級的極致安全版，滿足市場對安全需求之期待，也延續了接單續航力。

另一款被視為「小Rav4」、自發表以來討論度極高的C-HR，6月時升級配備並調整價格，積極搶攻市場，今年累積銷售已突破3千台，較去年增加8成。也因為訂單大量湧入，早就超過原本談好配額，為此和泰車還特別向日本原廠爭取增加數量，盡可能滿足所需。

看好進口車需求強勁，和泰車導入策略也積極調整，過去以量販為主，未來將採取多客群、多產品策略，節奏將會更快。如進口油電混合車PRIUS c，本月將再導入車身加高、更具個性運動化外觀的crossover跨界車型，因應對綠能車款有需求的消費者。

面對進口車強勢進逼，劉松山表示，過去常有進口車配備比國產車好的刻板印象，但國產車近年配備「大躍進」，像VIOS、YARIS都配備VSC（車身穩定控制系統）、TRC（循跡防滑控制系統）、HAC（上坡起步輔助控制系統），甚至加到7顆氣囊，已不比進口車差。

(中國時報)

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