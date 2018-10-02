贏在價格漂亮 AURIS接單開紅盤

進口車熱銷牽動銷售策略，和泰車轉向增加進口車銷售車種、銷售量，強化經營。圖為發表以來討論度極高的TOYOTA C-HR，今年累積銷售已突破3千台。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

進口車熱銷，車廠間的較勁白熱化。和泰車上月發表進口豐田掀背車AURIS，短短3周接單破千台，雖然因交車不及、9月僅掛牌506台，但仍一躍成為進口車銷售第4名，更打得該級距常勝軍Mazda 3喘不過氣。

AURIS是TOYOTA以TNGA新世代造車工藝打造的全球戰略車款，年初大改款在日內瓦車展亮相後，立即引起年輕族群廣大的討論熱潮，看好國內年輕客群需求殷切，和泰車以最快速度導入台灣，8月下旬預售、9月正式開賣。

根據監理所統計，近3年國內進口掀背鋼炮車銷量約有1.3萬輛，其中以五門Mazda 3占4成最高，其次為歐系的福斯Golf占比約2成，過去和泰車並無類似產品，僅能以四門房車Altis對打，不過在導入AURIS後，更具競爭力。

對於接單開紅盤，和泰車TOYOTA本部長劉傳宏分析，AURIS外觀以兼具動感與科技的設計美學進行打造，加上4米37的車身及較低車身，頗合年輕人的胃口；其次是配備多項主動安全防護系統，安全性毋庸置疑，也同時滿足重視操控性及安全配備的人，擴大客群基礎。

劉傳宏指出，AURIS從外觀到內裝，從引擎到操控，都給人耳目一新的感覺，過去確實沒有類似車款，從市場反應觀察，銷售潛力看佳，唯受限於日本原廠產能，AURIS在台上市首年設定銷售6000輛，盼拿下同級車過半市占。

「贏在價錢漂亮！」第一線業代說得直接，AURIS兩個車型訂價為83.9萬與88.5萬元，較五門Mazda3訂價便宜至少5萬元，針對性強烈。果不其然，新車一開賣就以掛牌506台，強壓五門Mazda3的253台銷量，達到壓制效果。

(中國時報)

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