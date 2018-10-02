台北雙子星標案 港台雙雄對決

2018年10月02日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

幾經波折、曾五度流標，號稱世紀標案的「台北雙子星C1D1」招商案昨截標，台北市捷運局公布有2組廠商投標。外傳積極搶進的分為藍天電腦與宏匯集團，以及在港上市的南海控股，對此捷運局未否認，至於先前砸逾3000萬規畫的國揚則選擇放棄。招商顧問仲量聯行表示，預計明年3月底與最優申請人簽約。

郝市府時期被列為台北新10大建設的台北雙子星案，近12年來歷5次流標，第5次招標成功，卻因第1順位太極雙星，先是繳不出履保金，又後傳出弊端，檢調介入偵辦，遭當前台北市府視為爛攤子。

這次捲土重來對外招商，將興建2棟逾55樓的商辦大樓，傳出原來有意投資的共有5組投資方，分為藍天電腦攜手宏匯集團、美國私募基金Bainbridge與榮工工程團隊、國揚實業及金融保險業、入股陽信銀行的港資南海控股公司，以及國泰人壽聯合三井住友等。

據瞭解，昨日截止投標，實際投標人分別是藍天電腦與宏匯集團、南海控股。市場人士指出，擁有藍天、群光、群百和宏匯等四大集團的董事長許崑泰，近年經營不動產事業有成，興建包括飯店、商場、辦公等商用不動產面積高達103萬坪，相當10棟台北101，這次參與投標，打著國門建設應由本土業者得標進行開發，及資金透明等訴求，來勢洶洶、勢在必得。

市場人士並指出，許崑泰擬未來藍天與宏匯各出資一半，在確定勝出後會成立新公司執行相關業務，興建規畫過程，還將結合國際團隊，打造集團代表作。至於南海控股為香港地產上市公司，行事低調，去年以5億元認購陽信銀股票，事業版圖橫跨房產、媒體、電影文化、資訊科技應用等。

(中國時報)