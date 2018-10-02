台日漁協 漁民盼納八重山群島

2018年10月02日 04:12 中國時報 潘建志 、 游昇俯 ／連線報導 ／連線報導

八重山群島（紅圈處）為琉球群島西部島嶼群，是距離台灣最近的日本國土，包括國人熟知的西表島、石垣島、與那國島等。（翻攝自google map）

「第8次台日漁業委員會之專家會議」16、17日將在日本東京召開，應邀參加的琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，八重山群島周邊及以南海域為台日200浬重疊經濟海域，漁類資源豐富，日本卻不願與我協商，希望政府硬起來為我漁民發聲並護漁，保障我漁民權益。

漁源好豐富 日人吃夠夠

八重山群島為琉球群島西部島嶼群，是距離台灣最近的日本國土，包括國人熟知的西表島、石垣島、與那國島等。蔡寶興表示，八重山群島周邊及以南海域是很棒的漁場，漁類資源豐富，除了黑鮪魚洄游必經，鮪魚及各類雜魚也非常多。

日本人非常了解這點，所以從一開始台日漁業協商就不願將該海域納入協商議題，之後每年一次召開的會議，都完全不討論。台灣政府態度也一直軟趴趴，不敢對日本強硬，提都不敢提，讓台灣漁民權益受損，讓人氣憤。

蔡寶興強調，該海域屬台日雙方200浬經濟海域重疊區，台灣漁民有在該重疊海域作業的權利，過去一直是東港及琉球等漁船的主要作業海域，漁期時大概都有40、50艘漁船在此作業。

漁船被驅趕 蔡政府噤聲

他說，諷刺的是，台日簽署漁業協議前，台灣漁民因該處屬於重疊經濟海域還可以去作業，簽署之後因未納入協商範圍，漁民去了反而被日本人騷擾、驅逐。之前馬政府時期海巡還會派艦艇護漁，漁民還敢過去，現在蔡政府不講話、不派海巡護漁，漁民當然不敢過去。

蔡寶興無奈表示，現在台灣漁民無法到八重山群島、沖之鳥島等海域，加上台菲漁業協商也卡住很久未談判，台灣漁民漁場縮減，苦不堪言。他呼籲政府要硬起來，除了在外交場域為台灣漁民爭取權益外，也要強硬護漁，避免我漁船遭日方非理性驅趕、甚至扣留，保障我漁民權益。

官方有努力 漁會也可提

農委會漁業署副署長林國平則回應，台日雙方200海浬重疊之經濟海域，台日漁業協議會先就雙方已談妥可作業的範圍，將兩國漁民可能想法不同的地方，進行溝通予以規範下來，讓漁民可以進入作業，若會議有時間，一定會再和日本洽談未取得作業共識的區域。

他說，漁業署過去協商都會提出，外交系統也努力與日方接洽，琉球區漁會自己也是協商一員，他們也可以提出。

(中國時報)