日菸商騙很大 給台灣抽過期菸

2018年10月02日 04:12 中國時報 鄭郁蓁 、 洪榮志 ／連線報導 ／連線報導

日本菸商騙很大！105年來台設廠，不僅年省19億元關稅，現遭過去員工檢舉，竟竄改菸盒上的日期，把過期菸品重新印上新的製造日期和有效日期，再賣給台灣消費者！董氏基金會痛批，國際知名菸廠毫無誠信，主管機關台南市政府財稅局公然掩蓋非法。

董氏基金會昨天和消基會聯手揭露日本菸商傑太日菸竄改菸盒日期，一名離職員工拍攝影片指出，工廠會把未出貨的瑕疵品轉為庫存，每次庫存都有數箱，最多曾達40箱，一箱約一萬支菸(500包)，待下次又有訂單時再重新包裝。

該員工示範，菸廠重新包裝方式都是以人工小心把菸盒拆開，留下內裝鋁箔包，再徒手抽出整排菸，鋪平重新放上生產台，並印上新的日期，將新舊菸並放後再銷售給國內民眾，台灣消費者難以察覺。

董氏基金會林清麗表示，菸商傑太日菸105年7月在台南成功設廠後，開始宣稱外銷，後強行通過內銷，每包繳2.7元關稅變成只要0.2元稅金，以103年在台銷售7.6億包菸計算，從20.52億元減成不到1億元，且還享受房屋稅、地價稅和水電優惠。

林清麗表示，民眾5月1日向台南市政府檢舉後都沒有下文，才轉向董氏基金會舉發，基金會9月25日發公文，市政府27日才回復：「已依法裁處」，但卻沒說開罰金額，以及是否下架過期菸品，也不公開惡行，「台南市政府包庇到底簡直匪夷所思！」

台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，世界衛生組織早已證實，每兩位吸菸者中有一位將死於吸菸相關疾病，據國民健康署調查105年台灣成人吸菸率為15.3%，成人吸菸人口超過320萬，推估至少有160萬人提早死於菸害疾病，等於一個台南市人口總數。

日煙國際製造股份有限公司則發聲明表示，在台營運產製所有成品均依菸酒管理法標示，且產出成品有效期限為16個月，較財政部18個月規定更為嚴謹；產製流程中的半成品，亦均依內部嚴格品管流程處理。

台南市政府也否認包庇，表示5月財政稅務局接獲檢舉後立即展開調查，經確定後也依法開立裁處書罰款3萬元，但因被控更改生產日期的菸品屬半成品，依法無下架問題，該局也函復檢舉人及董氏基金會。

(中國時報)