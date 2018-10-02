北台灣秋意濃 早晚溫差近10度

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中國時報
／台北報導

北台灣今明兩天都受東北風影響，秋高氣爽、早晚溫差大，明天起東北風增強、水氣增多，降雨範圍也會擴大，周四、周五則受中颱康芮外圍環流影響，北部、東北部降雨時間增長、雨勢較明顯；若太平洋高壓威力持續，康芮的路徑就會較靠近台灣，氣象局不排除發布海上警報，屆時可能出現大雨或豪雨等級降雨。

氣象局預報員林伯東表示，今日全台天氣穩定，秋高氣爽、早晚溫差大，白天高溫可達28到32度，入夜降至20度左右，溫差近10度，早出晚歸民眾尤其要注意保暖；北部與東半部僅山區有短暫陣雨，中南部則可能有午後陣雨。明天起東北風增強，北台灣水氣增加，降雨機率提高、範圍擴大。

林伯東說，周四、五兩日是康芮最靠近的時段，若太平洋高壓未減弱，其路徑就會較靠近台灣，不排除發布海上警報，屆時北部與東北部可能會出現大雨至豪雨等級降雨，且降雨時間長、範圍廣；但若高壓減弱康芮路徑則會偏東朝日本前進，對台影響則較小。

另外受颱風影響，明天北部、東半部、恆春半島外海會有長浪，周四、周五兩日長浪則會更加明顯，風浪也會增大。

氣象專家吳德榮表示，美國預測康芮會增至強颱、日本預測僅會增至中颱上限，氣象局則預計會在中颱上限、強颱下限。目前各國對康芮路徑預測相似，周四清晨約在宮古島附近，周五則至東海南部，但因時間尚久，因此還須持續觀察。

林伯東說，康芮將在周六、日遠離台灣，降雨狀況都將持續緩和，不過北部與東半部可能仍有殘存水氣，因此還是會有局部短暫陣雨，中南部則是以午後雷雨為主。

(中國時報)

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