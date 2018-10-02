燃油附加費10月7日調漲 出國變貴

2018年10月02日 04:12 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

油價持續上揚，也讓國際航空燃油喊漲。交通部民航局表示，10月國際航空燃油價每桶已破100美元，因此國籍航空公司已備查調漲燃油附加費，長程線每人來回約多付新台幣400元，短程線來回約多付154元，等於旅客出國變貴。全案將於10月7日起實施。

民航局空運組長韓振華指出，國籍航空國際線向旅客收取的燃油附加費，長程線每人每航段可從45.5美元調高至52美元，來回就是增加13美元，約新台幣400元；短程線每人每航段可從17.5美元漲為20美元，來回是5美元，約新台幣154元。

航空公司國際航線向旅客收取的燃油附加費，是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為一級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段2.5美元。

根據民航局的資料，上一次附加燃油費調漲是今年5月，國際航空燃油每桶從80多美元升到90多美元，之後6到9月維持在90多美元，附加燃油費未變動，10月國際航空燃油價為每桶100.3美元，同意航空公司調高燃油附加費。

另外，去年10月國際航空燃油價為每桶76.4美元，航空公司收取的附加燃油費，長程線每人每航段是32.5美元，短程線每人每段是12.5美元。

針對調漲燃油附加費，華航表示，燃油附加費皆依照市場情勢及牌告油價變化視需向民航局報准調整。根據長榮航空最新消息，今年上半年客機燃油成本佔營業支出比例為33.41％，已依規定呈報民航局核准台灣地區出發行程調整燃油附加費。

(中國時報)