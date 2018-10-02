唐獎2學者 再獲諾貝爾殊榮

2018年10月02日 04:12 中國時報 王嘉源 、 簡立欣 、 林志成 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

艾利森（美聯社）

癌症免疫療法機轉示意圖

舉世矚目的2018年諾貝爾獎各獎項得主1日起陸續揭曉，首先出爐的是「生理學或醫學獎」，美國免疫學家詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo），因為發現免疫T細胞的「煞車」（抑制因子），對癌症免疫療法貢獻卓著而同獲殊榮，並分享900萬瑞典克朗（約新台幣3100萬元）獎金。

艾利森、本庶佑新貢獻

評獎委員會說，每年都有數百萬人死於癌症，這是人類最大的健康挑戰之一。今年的獲獎者「創立了癌症療法的一個全新理念」，「透過激發我們免疫系統內在的能力來攻擊腫瘤細胞」，他們的發現是「我們在與癌症戰鬥過程中的一個里程碑」。

艾利森（69歲）與本庶佑（76歲）同為發現「癌症免疫療法」的重大推手，他們找到T細胞抑制因子（CTLA-4、PD-1），讓自體免疫細胞對抗癌細胞，而進一步研發出來的抗癌藥，更帶給了全球癌症患者治療新契機，例如成功讓惡性甚高的黑色素癌患者，有機會獲得長期存活。

2014年，有東方諾貝爾獎之稱的「唐獎」便將首屆「生技醫藥獎」頒給兩人，可謂慧眼識英雄。這次兩人又同獲諾貝爾醫學獎，唐獎基金會開心表示兩位科學家實至名歸，已於第一時間致意恭賀。

抗T細胞煞車 創新療法

林口長庚腫瘤科醫師侯明模表示，人體內的免疫系統一旦過於活化，就會破壞攻擊自體細胞，因此體內有兩個「剎車」機制，一個是艾利森博士研究的CTLA-4，另一個是本庶佑研究的PD-1，兩個剎車平時可以抑制細胞過於活化，同時讓T細胞能「分辨敵我」、出動「攻擊」癌細胞。

台灣癌症免疫細胞協會執行長、腫瘤內科醫師賴基銘指出，兩位新諾貝爾獎醫學獎得主，「讓細胞攻擊癌細胞『不要剎車』。」人體的免疫系統被癌細胞「剎住」後，要解除「剎車」，就需要這兩人所發現對抗煞車的「免疫檢查點抑制劑」，讓T細胞活化，重新分辨好壞細胞，進而殺敵，也就是現在的免疫療法。

(中國時報)