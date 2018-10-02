免疫檢查點抑制藥 亞大讚抗癌之星

2018年10月02日 04:12 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

今年諾貝爾生醫獎由德州大學安德森癌症中心的艾利森及日本的本庶佑博士共同研發活化T細胞對癌症判別能力的「免疫療法」獲得。亞洲大學生科系特聘教授兼研發處研發長黃志揚表示，近年來，以「PD-1/PD-L1」為代表的免疫檢查點抑制藥物在癌症研究和治療領域大放異彩，可說是腫瘤醫藥領域的「抗癌之星」，展現出令人鼓舞的治療效果，為患者的重生帶來了嶄新的希望。

黃志揚表示，過去癌症治療以手術、放射線治療、化學治療、標靶治療為主，「PD-1/PD-L1」是人體免疫系統的重要組成部分-T細胞上的一個藥物靶點，針對這一靶點設計的藥物可以激活T細胞對腫瘤細胞的免疫作用，從而喚醒患者自身的抗腫瘤免疫系統，讓病患「自體」產生消滅癌細胞的能力，延長存活期，同時提升生活品質，可視為是最理想的癌症治療方式。

黃志揚說，但目前在PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑藥物治療上存在一個重要的問題，即如何尋找合適的預測因子來精確篩選患者，提高免疫治療效果，從而使無效的患者免於高昂的治療費用和副作用負擔，因此醫學界仍在找尋提升療效的方式，例如化療、放療與免疫檢查點抑制藥物併用等治療方式。

黃志揚指出， PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑在台灣，已開始應用在癌症患者治療上，但如何篩選患者及提高免疫治療效果仍是主要面臨的問題，以非小細胞肺癌患者為例，腫瘤細胞及免疫細胞上的PD-L1含量可視為篩選患者接受PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑藥物的標準，但其他癌症仍在努力尋找預測因子。以中亞聯大的臨床使用發現，合併放射治療與免疫檢查點抑制藥物併用確實能提高患者的治療效果，且適用於多種癌症治療。

(中國時報)