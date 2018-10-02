川普大勝利 美墨加將簽協定

2018年10月02日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

經過1年2個月的艱難談判，美國和加拿大終於趕在美東時間9月30日午夜（台北時間10月1日中午12時）的最後期限前，達成新版自由貿易協定的框架，並如美國總統川普所願，讓「北美自由貿易協定」（NAFTA）這個名詞走入歷史，取而代之的是「美墨加協定」（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）。

USMCA拚11月前簽定

根據新協定，加拿大同意對出口至美國汽車的配額設限在260萬輛。加國也將開放國內3.5％的乳製品市場給美製乳品，受影響的加國乳農可獲得政府補貼。

作為回報，美國同意保留NAFTA的關稅爭端仲裁機制，也承諾不會對加拿大汽車（將每年輸美上限由200萬輛提高到260萬輛）課徵關稅，並考慮豁免加拿大的鋼鋁製品關稅（但有可能和汽車一樣採配額限制）。

加拿大外長方慧蘭與美國貿易代表萊海澤發表聲明稱，這是一份為21世紀而設、全新及現代化的貿易協定，將為美墨加提供更自由的市場、更公平的貿易以及區內蓬勃經濟增長，為近5億人口創造就業及提供機會。

不過USMCA仍有可能生變，墨國總統當選人「左翼川普」歐布拉多將在12月1日上任，而美國也將於11月6日舉行期中選舉。為避免夜長夢多，目前美墨兩國元首希望盡快簽署新版協定，再送交三國的國會行使同意權。

川普女婿庫許納 扮推手

據信美加能達成協定，川普女婿庫許納是重要推手。在美韓簽署自貿協定後，接下來美日將啟動經貿談判，美國與歐盟的談判也在進行，將對美陸貿易戰產生一定壓力，也將成為川普能否打贏11月期中選舉的具體政績。

(中國時報)