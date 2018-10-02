USMCA恐無助全球經濟

2018年10月02日 04:12 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國、加拿大和墨西哥達成新的「美墨加協定」（USMCA），分析家認為，這項新的貿易協定無法抵消中美貿易戰給全球經濟帶來的負面影響。

俄羅斯信用評級機構ACRA分析家瓦西里薩．巴拉諾娃說，整體而言，任何貿易保護主義的減少，都會對國際貿易產生積極影響。然而，北美3國間的這項協定，不會抵消中美貿易戰將給世界經濟造成的負面影響。她說，此前因貿易戰所採取的貿易限制措施，短期內能讓全球經濟放緩1到1.5個百分點。

加拿大中國問題專家、加中貿易理事會總裁向峰（Graham Shantz）直言，貿易戰不會有贏家。向峰日前表示，設置關稅壁壘對企業、商品貿易產生負面影響，對相關國家的經濟增長也造成負面影響，進而肯定會對全球經濟帶來負面影響。

有人認為，貿易摩擦可能令加拿大商品有更多機會進入中國大陸及亞太市場，但向峰說，他不會為貿易戰帶來的短暫出口增長而感到寬慰。他說：「貿易戰只會讓大家都變得更差，我不希望發生貿易戰。它對全球經濟和全球經濟增長都不利。」

向峰在分析美國挑起貿易戰的深層原因時稱，一些政治人物以創造更好的國內經濟發展機會的名義，在對外貿易上設置越來越高的壁壘。但很不幸，這會降低全球經濟增長。

(中國時報)