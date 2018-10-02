惠台反獨 李克強：擴大交流

2018年10月02日 04:12 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國務院日前舉行國慶招待會，大陸總理李克強致詞指出，將繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，堅決維護國家主權和領土完整，決不容忍任何「台獨」分裂圖謀和行徑。同時，呼應惠台31條、居住證措施，李克強也表示，將在擴大兩岸經濟文化交流合作中，為廣大台灣同胞和企業提供更廣闊的市場、更多樣的發展機遇。

提供台胞更多發展機遇

大陸新華社報導指出，大陸國務院9月30日舉辦大陸69周年國慶招待會，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人與1200多位中外人士出席。

李克強致詞時指出，今年是改革開放40周年。改革是推動大陸發展的根本動力，發展是解決大陸一切問題的基礎和關鍵。任何風雲變幻都動搖不了大陸推進改革開放的決心。

推進改革開放決心不變

李克強表示大陸將繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持香港、澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設為契機，深化內地與港澳交流合作，促進港澳與祖國共同繁榮發展。

李克強並重申，將繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅持「九二共識」。在反對「台獨」的部分，李克強去年表述是「堅決反對台獨」，今年的表述則是「堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑」，力度更強。

與去年不同的是，李克強在致詞中增加「在擴大兩岸經濟文化交流合作中為廣大台灣同胞和企業提供更廣闊的市場、更多樣的發展機遇」，與大陸今年推出的惠台31條、登記證等措施呼應。

(中國時報)