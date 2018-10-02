5年豁免條款 台商樂觀其成

2018年10月02日 04:12 中國時報 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

大陸財政部、國家稅務總局兩部會9月30日正面表態，明年新個人所得稅法上路後，考慮繼續對港澳台等境外人士實施優惠安排，被解讀很有可能維持稅務居民的「5年豁免條款」。綜合多位台商看法對此表示大大歡迎，並讚許這是大陸官方對台商的支持；有部分台商期待盡速有白紙黑字的具體政策文件落地。

廈門市台協會長吳家瑩表示，之前就有聽說過5年豁免有望繼續維持的傳言，坦言既然都在大陸做生意賺錢，繳納應繳的稅負也是理所當然，認為台商比較擔心被大陸認定為稅務居民的原因，背後還是來自被兩岸稅務機關雙重課稅的恐懼。

華信統領企管顧問總經理袁明仁指出，新個稅法8月底定案將「稅務居民」定義改為每年住滿183天時，確實在台商間引起緊張，畢竟如想規避，須每年有一半時間離開大陸，恐有9成老闆難做到，甚至還有董事長特助被交代，以後可能要代替老闆勤跑大陸。

但大陸財政部、國家稅務總局近日表態，考慮繼續對港澳台等境外人士實施優惠安排之下，袁明仁表示，多數台商聽到此消息當然高興，但有些還在觀望，認為只是表明態度恐不夠，期待具體文件正式推出。

他說如真能持續「5年豁免條款」不變，雖然規避難度仍比過去離境30天高上不少，但對台商老闆而言，5年內一次離境半年也不是做不到，壓力輕很多。

袁明仁進一步分析，台商老闆較好規避，但這波認定標準變化，衝擊最大對象應在台幹。如果沒有5年豁免，大陸台幹絕對躲不掉；即便擴大成5年也有難度，畢竟不是每間公司都能定期輪調；又或一些中小企業在台根本已沒有工廠，想調走也沒有地方。

上海市台協副會長胡興中提醒台商，在大陸要想更多的是如何賺錢，有賺到錢才有必要思考「如何繳稅」，在經營成本推高之下，以上海而言，真正賺大錢的台商比重可能已不到1／10。

(中國時報)