大馬車手淘金 2周狂領百萬

2018年10月02日 04:12 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市刑大追查詐欺集團逮到4名馬來西亞籍車手及1名台籍幹部，警方指出，馬國人受過華語教育，加上免簽便利性，來台當短期詐欺車手，只要一離台也難以查緝，詐欺集團看準這點，以日領4600元台幣的不低薪水，在馬招募車手來台淘金，案由檢警擴大偵辦。

通曉中文 馬國人選夯

警政署3月起執行「斬手」行動，發現詐騙集團看準政府開放東南亞國家來台觀光免簽，也跟著引進外籍車手，尤其是會中文的馬來西亞人，成為超夯人選；另雲林、台中及台南警方在5月間也陸續查獲多起外籍車手案。

警方9月間接獲桃園63歲陳男報案，指遭詐騙集團以「假藉親友名義急需用錢」騙走7萬元，經查車手取款地點在高雄，高市刑大調閱監視器鎖定車手，追出竟是馬來西亞人。

日薪2.5K 返鄉還可領

警方調查，40歲陳姓、31歲司姓、33歲王姓、23歲鍾姓等馬籍男子自桃園機場入境，隨即搭車南下高雄，住在左營、新興區飯店，每天以捷運代步到銀行或ATM密集地區提款，由司男向另3人收完款項，再將信封裝錢、藏在捷運凹子底站、巨蛋站等公廁的垃圾桶底部，再由水房20歲台籍幹部羅男取走。

馬籍4人雖坦承提領贓款，但羅僅認洗錢，不願供出詐欺集團成員，警方調閱其手機有記錄單日提領2萬8000元，估計在台兩周內提領超過100多萬元，初估百人受害。

警方也發現，這些馬籍男子在當地都無業，來台期間，日領2500元，只要有上工，返國後還可以按上工天數另領取每日馬幣300元（折合台幣約2100元）；也就是免簽來台2星期，即可淘金4萬多元台幣，訊後已依詐欺罪嫌送辦。

(中國時報)