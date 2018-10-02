鄭文逸斥假新聞 告《自由》誹謗

2018年10月02日 04:12 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

捲入大同炒股案的台商鄭文逸，不滿《自由時報》先誣指他持「石原正茂」的日本護照企圖闖關失敗，又說他「6天4度赴機場企圖闖關出境」，明知並非事實又未經查證，報導惡意詆毀他的名譽，今(2)日委請律師到台北地檢署按鈴控告《自由時報》代表人林鴻邦、總編輯鄒景雯和撰稿記者涉嫌誹謗。

鄭文逸表示，9月7日，《自由時報》刊登標題為「大同炒股案主嫌出境被攔下」之報導，內容載有「外傳鄭文逸原先持中華民國護照入境，但前天出境時是持名字為『石原正茂』的日本護照企圖闖關失敗才被攔下」等誹謗文字。

《自由時報》昨又在頭版刊登「6天4度赴機場 企圖闖關出境 大同炒股主嫌鄭文逸被3限」的報導，內容載有「台北地檢署8月底起訴大同炒股案後，主嫌台商鄭文逸隔日起6天內，四度至機場試圖闖關出境」、「鄭文逸仍不死心，8月31日、9月1日、9月4日又連續三度至機場試圖闖關，但都被眼尖的海關人員發現而擋駕」等文字。

他指出，《自由時報》刊登他持有日本護照、企圖闖關出境、6天4度赴機場，將他抹黑成要畏罪潛逃的罪犯，甚至捏造他自8月31日起，連續三度至機場試圖闖關，這3天他根本沒去機場，怎會有被擋駕的情節？根本是不折不扣的假新聞。

鄭文逸說，他被檢舉炒作大同股票，北檢今年2月9日首次開庭，訊問後並未諭知交保或限制出境；且之後，他共出境17次，均未受到任何阻攔，所持中華民國護照內頁可證明。

8月28日，檢察官第二次訊問仍諭知「請回」，未告知有限制出境，同月30日他打算搭機到新加坡就醫，是持中華民國護照查驗並以本名「CHENG WEN I」購買機票，這也有機票影本及護照可證明，他根本未持有日本護照，從未使用日本名買機票。

鄭文逸強調，8月30日經檢察官告知無法出境後，未曾於8月31日、9月1日、9月4日前往機場，《自由時報》具有極為龐大有形、無形的社會資源，明知相關報導並無急迫性，報導前有充分時間及資源查證，卻在頭版焦點新聞以虛構內容報導，故意連續惡意詆毀名譽，顯然已涉犯誹謗罪。

(中國時報)