中國人壽業務轉型 共創高峰

2018年10月02日 04:12 中國時報 魏嘉虹／台北報導

中國人壽日前舉辦107年度高峰表揚會，以「轉型蛻變、共創高峰」為主題，強調面對快速變化的時局，將推動業務通路轉型專案，打造全方位數位化的堅實團隊，挑戰卓越，共創同仁、保戶與公司三贏。中壽今年以來至8月新契約保費收入已經突破一千億、盈餘超越百億，成果斐然；中壽近四年來資本適足率(RBC)持續超過300%，並連續四年榮獲公司治理評鑑TOP 5%肯定，在所有內外勤同仁的合作努力下，在業務推展、獲利能力、資產品質及資本結構等面向皆繳出亮麗的成績，公司營運規模將持續擴大。

業務員通路是公司的重要通路，中壽啟動業務通路轉型專案，除要提升全體增員動能外，並強化新人的選才及育才，讓組織質量俱進，更要落實對業務通路的支持，強化業務人員的行銷及增員競爭力。中壽將傾全員之力，凝聚內外勤同仁的力量，包括行政單位、售後服務對業務通路的支持，以及數位工具的開發與提供，齊心協助支持此專案，確保業務通路成功轉型，做大做強，如同今年大會精神「轉型蛻變、共創高峰」。

凝聚內外勤 競爭再升級

壽險是「人」的事業，就要有溫度的經營，隨著數位化浪潮將重塑金融科技服務價值鏈，中壽將推動「人才培育」與「數位轉型」以達到轉型目標。面對未來挑戰，中壽將持續投入大量資源，發展、壯大業務部隊，如同現場的菁英同仁們，追求成長的腳步、變大變強的決心永不停止。

推動人才培育 追求成長

中國人壽107年度高峰表揚會由立富通訊處謝欣妤資深業務經理榮登會長寶座，副會長則由敦煌通訊處張凱勝業務主任及威力通訊處陳晉裕業務經理榮獲。謝欣妤資深業務經理表示，在每個成功的路上，不進則退，除了努力不懈外，心態的調整更是成功的關鍵因素之一，唯有不斷的努力與學習，才能有今天的成績。

(中國時報)