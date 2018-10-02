道瓊永續指數評比 安聯稱霸業界

2018年10月02日 04:12 中國時報 魏嘉虹／台北報導

慕尼黑-安聯集團在2018年道瓊永續指數（the Dow Jones Sustainability Index,DJSI）所有評比之保險公司中，榮獲領導者殊榮，為2017年以來第二度高居同業之首。當前全球公佈最公正的永續指數結果中，安聯獲評85分，遠高於業界平均之47分。「道瓊永續世界指數」追蹤全球大型企業在環境、社會與公司治理（ESG）面向的績效表現，僅有在道瓊全球股票指數（DJGTSM）中的2500家企業得以參加評選。安聯自2000年以來即獲選入列。

「我們對此結果深感榮耀，這充分反映出我們聚焦於生態、社會與公司治理面向的努力，已獲得外部永續專家們的認同。」負責投資及環境、社會與公司治理（ESG）的安聯管理董事會成員Gunther Thallinger表示，「做為一個負責任的保險公司、投資者與雇主，我們在所有市場皆致力於正向的社會與經濟發展。」安聯以永續性產品，氣候友好的企業運作與社會參與，發展出各種可加以衡量的生態性與社會附加價值。去年的重要成果包括：具生態或社會效益的165項保險與金融商品、投資56億歐元於再生能源（至2017年12月31日）、每名員工的碳足跡減少17%（與2010年相較）、員工投入志工活動的時數達約8萬小時，並慈善捐款2000萬歐元。

安聯加入「科學基礎目標倡議組織」（Science Based Targets Initiative）後，已擬定長期的氣候保護目標。未來，巴黎氣候協定的2度目標，也將納入保險客戶保費的投資中。最終，所有可交易投資都將融入2050的氣候中立目標。為助於此長期低碳經濟之轉型計畫，安聯積極與企業界展開對話，定義且實施自有的氣候保護目標。所採取的第一步，即針對四大特定能源消耗產業，含運輸業。至2022年12月31日止，所投資的能源產業對象，其碳含量的最大容許極限將從30%降至25%。此一容許極限涉礦產企業從挖礦所創造的營收，以及電力能源企業從挖煤所創造之營收比例。此項數據目前適用於具ESG高度風險的企業，並持續推動安聯在環境、社會與公司治理（ESG）方面的評分。

安聯目前正致力於尋找氣候專家、非政府組織以及在「科學基礎目標倡議組織」的企業界，為投資者發展出可評量的分析工具，以納入2度氣候之目標。由於缺乏數據和程序，許多企業仍然無法對其溫室氣體排放，或其供應鏈的溫室氣體排放，做出準確的描述。「仍然有許多前期的工作必須完成。身為一個長期投資者，我們必須儘速尋得有效的方法，以評估所投資企業的氣候策略。針對2度目標營業模式的適用性，未來將成為我們決定投資組合的標準。」Gunther Thallinger說明，「最重要的是盡快限制全球暖化，唯有企業界與政界同心齊力才能夠達成。」

為了達成2度氣候的目標，安聯也打算大幅降低長期的碳排放量。另一個重要的舉措，就是在數年內，安聯集團營運所需電力均將來自於採購之再生能源。

(中國時報)