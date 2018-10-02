臺銀人壽財務實力評等 獲twAAA

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

中華信評公司107年9月持續確認臺銀人壽長期發行體信用評等及長期保險公司財務實力評等等級「twAAA」，評等展望「穩定」；美國標準普爾公司（Standard & Poor’s）亦再度確認臺銀人壽長期信用評等等級「A+」，評等展望「穩定」。臺銀人壽所獲「twAAA」為台灣發行體信用評等等級中的最高評等級別，代表相較於其他公司，有極強(Extremely Strong)的財務承諾履行能力。

臺銀人壽為100%國營且為臺灣金控集團之核心子公司，截至107年6月底止，臺銀人壽第13個月及第25個月保單繼續率均居業界之冠，顯示在臺灣金控集團協助下，業務發展質量俱佳。

臺銀人壽成立迄今已超過70年，穩健踏實的經營形象深受保戶信賴，以世代傳承永續經營之服務精神，深耕台灣保險市場，提供保戶安心可靠的保險保障。此外，臺銀人壽積極配合政府政策，推動微型保險及長期照護保險，並積極參與社會公益活動，傳遞愛與關懷到社會的每個角落，善盡企業之社會責任。

臺銀人壽持續秉持「專業、創新、熱忱、服務」之經營理念，並且配合臺灣金融控股公司的發展策略，積極研發利基型商品並且擴大銷售動能，強化財務體質及投資績效，提升資訊系統效能及作業效率，誠為客戶最值得信賴與滿意的優質國營壽險公司。

(中國時報)

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