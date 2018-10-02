柯P旱草幫合體 周芳如現身

2018年10月02日 04:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲地下部隊「旱草幫」自2014年市長選舉開始，即分進合擊助柯一臂之力，為人所知的成員包含前市府顧問邱顯洵、現任競辦主任黃建興、文宣部主任邱昱凱，如今選戰進入倒數，沉寂已久的成員之一周芳如，上周也突現身柯女性後援會現場，被視為是四人幫歸位，全力拚勝選。

女性後援會 周現身

柯競辦上周以「首都女力高峰會 」主軸，舉辦女性後援會成立大會，柯文哲也親自頒發40面女性顧問證書，現場冠蓋雲集，其中被視為「旱草幫」成員的周芳如也現身力挺。由於上次競選期間，周擔任柯競選總部主任，但後因角逐立委失利，沉寂一時，突然出席也引發外界揣測。

據了解，音樂底蘊深厚的周芳如現任北市藝文組市政顧問、會展產業發展基金會董事，2016年挾帶柯幕僚光環，角逐大安區立委一職，不料卻仍未成功，自此銷聲匿跡，不過自9月底起，周臉書突然PO出擔任競選總部主任期間，與柯的合照，另也分享有邱顯洵的照片，更寫上「決定投入選立委時的支柱之一」，回鍋意味濃厚。

時間到 柯粉大集合

對此，周芳如大方表示，一直是柯的忠實支持者，加上自己也是市政顧問，平常有事也會直接與柯陣營接洽，旱草幫目前除了黃建興、邱昱凱具名輔選，其他人則散居在工作崗位上支持柯P，平常也會相互交流。至於是否因選戰倒數集中火力輔選？周則說，「看到市長這認真，大家都會幫忙」。

當天活動也宣布後援會總會長由台日經貿文化交流協會理事謝明珠出任，3名副會長中，除了兒童權益促進會理事長王薇君，其餘為具有綠營色彩的民進黨北市黨部中山區副主任邱樂世及前水噹噹打擊樂團長邱馨慧，2人也大方上台領證書、合影，不畏外界目光，力挺柯到底。

(中國時報)