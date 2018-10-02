辣妹號召升旗 網友「我們來了」

2018年10月02日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

光輝十月來臨，新北市府在市區主要道路、橋梁與市府大樓周邊，陸續插上超過1萬面國旗歡慶國家生日，更找來辣妹公僕在市府大廳大型國旗看板前示範如何打卡，照片一出引發網友暴動，爭相揪團到新北升旗展現「愛國情懷」。

以往雙十國慶家家戶戶懸掛國旗的場面越來越少，新北市卻是每年都擴大舉辦慶祝活動，希望更能喚起民眾愛國意識。

爭相揪團展「愛國情懷」

民政局長江俊霆表示，今年插掛的國旗超過1萬面，以旗海氣勢，凝聚民眾愛國熱情，市府大樓也精心妝點門面，從入口大版面心型國旗窗貼、大廳震撼視覺的24面巨幅國旗，及首次亮相的國旗拍照打卡背板，還有聯合服務中心櫃台人員也換上國旗裝迎賓，讓民眾感受濃濃國慶氛圍。

為宣傳這次活動，找來民政局神級美女公務員廖庭瑩示範如何在背板打卡，照片清新性感，引發網友暴動，紛紛在網路留言當天一定要早起參加升旗典禮。

籲家家戶戶都掛上國旗

市府也在周邊密集插掛國旗，從市府大樓延伸至周遭主要幹道迎風飄揚，已有不少民眾迫不及待拍照分享；市府也在台北橋、忠孝橋、中興橋、華江橋、萬板大橋，及與桃園市相連的林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等跨界橋樑插上國旗，場面壯觀。

民政局說，市區內重要橋樑新海橋、大漢橋、秀朗橋、三鶯二橋，及各機關學校也在行政大樓、大門口以及陸橋等處插掛國旗，市府也號召民眾在社區陽台、店家門口懸掛國旗，愛國車主也能在車上插著小國旗穿梭大街小巷，一起展現對國家的熱愛。

民政局說，國旗預計插掛至本月28日後拆除，期間民眾如有發現國旗毀損情形，可以撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。

(中國時報)