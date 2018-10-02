桃園區參選爆炸 藍略占優勢

桃園區市議員蘇家明一連舉辦33場「樂高積木疊高比賽」，努力催生桃園的親子同樂場域。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園區人口近45萬人，議員席次也增至12席，投入選戰達22人，各黨都不缺席，藍綠各派7人，第三勢力也都推出代表角逐，更有5人打著「無色覺醒」搶攻中間選民，可謂參選爆炸，隨著近年重劃區增加、人口大量移入，過去宗親勢力、新舊城區的界線已模糊，新人和老將激烈對決，全力搶票。

國民黨盼7席全壘打

國民黨派出7名現任市議員黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘和蘇家明，全是基層實力堅強的政壇老將，但面對民進黨「母雞」鄭文燦挾著高知名度拉抬選情，加上基層里長往鄭靠攏，也讓藍營備感威脅，尤其國民黨傳統組織戰已不再占有絕對優勢，母雞陳學聖又主打南桃園，資深老將們都面臨嚴峻挑戰，像是詹江村就改打網路直播「空戰」另闢戰場，7人多「單打獨鬥」，靠勤跑基層，力拚年底再度揮出「全壘打」7席全上。

綠營不見母雞帶頭衝

民進黨則在現任議員李光達、黃景熙、邱素芬外，再加碼提名4人「最年輕里長」黃家齊、前立委黃宗源兒子黃永鎮、回鍋再戰的前市民代表李柏瑟，以及政治素人余信憲等，力拚過半，但桃園區基層仍維持藍大於綠，鄭文燦選戰策略「冷處理」，且總是不分藍綠、面面俱到，導致綠營參選人有相對剝奪感，無法凸顯優勢，加上中央執政拖累，深綠者在選舉上也相對吃虧，強勢提名是否互相搶票，仍待觀察。

第三勢力夾縫中求生

在人民普遍對藍綠反感下，綠黨羅岳峰、親民黨林國政和時代力量簡智翔等第三勢力也都不缺席、派出人馬角逐，更有不少實力堅強者，以無黨籍身分投入選戰，像是前民政局長邱德順再度出征對藍綠都有威脅，可能會搶到邱氏宗親以及現任者在埔子等區長久經營的票倉，其他還有前縣議員黃哲鍾之子黃成峻、美聲台長洪春健、桃園俠女袁慧心、以及前桃園公益團結桃聯會理事長呂學培等，實力也不容小覷，戰況激烈，堪稱桃園市一級戰區。

(中國時報)

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