5搶3黑派缺席 1.3萬票成關鍵

第1選區5人搶3席，圖為老將吳敏濟（左一）、新秀施志昌（右一）、代父出征的楊啟邦（右二），出現在同一活動場合。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市第一選區（大甲、大安及外埔）5人搶3席，綠營推出2席，包括老將吳敏濟及新秀施志昌，藍營則提名紅派李榮鴻及代父出征的楊啟邦；在林素真放棄參選後，今年黑派缺席，落選頭林素真支持者的動向將成選戰關鍵。

藍綠各推2席 各拚高下

第一選區應選3席，綠營提名2席力拚全壘打！老將吳敏濟深耕甲安埔多年，2014年以第一高票領先對手，除力鞏票倉外，積極跑行程服務選民；新秀施志昌跟在蔡其昌身邊10年，將競選總部設在外埔，以「給沒有背景的年輕人一個機會」為訴求，要吸引年輕選票。

藍營推出2席，紅派老將李榮鴻憨厚形象受到鄉村農民支持，主要票倉在大甲區溪北地區，下屆力爭5連霸。另一名是代父出征的楊啟邦，同樣是紅派，父親楊永昌2014年拿下1萬8000多票，父子時常出席大小場合，盼能穩住票源拿下議員寶座。

林素真支持者 動向受矚目

以「落選頭」遞補楊永昌缺額的無黨籍林素真，曾任原台中縣4屆議員是大甲地區黑派人物，在2014年以1萬3000餘高票落選；包括在大甲拿下7530票、外埔3468票、大安2765票，今年已放棄登記參選，獨缺黑派，她的支持者動向也成為選戰關鍵。

同為無黨籍前外埔鄉代陳宗也加入戰局！廣發文宣尋求支持，第1選區5搶3競爭激烈。據了解，經過近期的布局及掃街拜票各參選人基本盤皆已穩住；因林素真不選，已有多名參選人積極尋求她的支持，盼能接收關鍵選票打贏選戰。隨著選舉腳步日益逼近，究竟鹿死誰手，即將揭曉。

(中國時報)

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