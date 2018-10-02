南市第一選區 綠營超擠戰區

台南市市議員第一選區僅賴惠員（左一）競選連任，其餘則是接棒議長賴美惠的李宗翰（左三）、前白河區長劉米山（右一）、前新營市代沈家鳳（右二），打算拚4席全上。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導
台南市市議員第一選區為10搶6局面，國民黨籍市議員蔡育輝（中）、張世賢（右）有現任優勢。（莊曜聰攝）

台南市議員第一選區為10搶6局面，本屆市議員除李退之北上擔任農委會副主委、議長賴美惠交棒兒子李宗翰外，均繼續參選挑戰連任，民進黨原先僅打算提名3人，讓親綠勢力有運作空間，但最後仍提名4人，反而讓綠營內部的競爭變得更形激烈。雖然第一選區綠營勢力雄厚，但要挑戰「全壘打」4席全上有難度，雖選戰打來看似一團和氣，但檯面下卻各有盤算。

藍軍老將出征

台南市新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山在11月市議員選戰中合併為第一選區，其中國民黨仍由老將出征，由現任的蔡育輝、張世賢再度披掛上陣，力保藍營在溪北地區的席次為首要任務；其中張世賢能否維持上屆選戰的高得票數、蔡育輝則要盡力爭取新營區以外的票源支持，都是當選的重要關鍵。

相對於藍營，綠營的新陳代謝較為明顯，議長賴美惠交棒給未滿30歲的兒子李宗翰，曾任新營市民代表的沈家鳳也還不到40歲，可說是民進黨的新血。前白河區長劉米山捲土重來，聲勢不弱，但仍以現任市議員賴惠員的情勢較穩定。

選區重畫有變

若比較本屆選戰結果來看，賴、劉2人得票數都已達到當選門檻，但選區重新畫分後，除了顧好基本盤，還得面臨互挖牆腳的狀況，李宗翰若能無縫接軌，加上爭取年輕選票，後勢不錯，沈家鳳在新營區人氣不弱，也有機會出線。

然而無黨籍的趙昆原實力不弱，第一屆市議員以高票落選，因有議員當選無效，他遞補後，第二屆選舉還衝出該選區最高票，這次參選亦勢在必得。

選戰到最後關頭，綠營可能出現同志互打的局面，選情也更加撲朔迷離，但目前各陣營間仍未有明顯動作，仍是鴨子划水、各自努力。

(中國時報)

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