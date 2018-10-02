那瑪夏5人參選 空前激烈

2018年10月02日 04:13 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

年底九合一選舉即將在11月24日登場，高雄縣市合併後的原住民區長、區代表於2014年修改地方制度法後恢復選舉，高市桃源區及茂林區區長競選均呈現一對一對決局勢，唯那瑪夏區出現參選爆炸，多達5人角逐區長寶座。

桃源茂林 一對一單挑

桃源區登記年底參選區長有國民黨提名的謝英雄與無黨籍顏裕華。謝英雄是現任區長，2014年首度參選就打敗2名對手高票當選，謝4年來為地方貢獻良多，最明顯是88風災後山上產業蕭條，他為了居民生活，不惜辛勞為農民請命，讓梅子、紅肉李從1公斤6、7元提高到16元以上，成為近20年來最好價格，鄉親都期待他能夠繼續連任區長。

顏裕華歷任桃源區公所經建課、農觀課等主管職務，此次出來參選受到民進黨籍現任市議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福鼎力支持。

茂林區也是兩人登記參選區長，分別為國民黨提名的宋能正與無黨籍參選的駱韋志，宋是現任區長爭取連任；駱是宋的部屬，現任茂林區公所經建課技士。

各擁背景 選情更膠著

那瑪夏區長競爭最激烈，除國民黨提名的朱莎威外，其餘4人均以無黨籍身分參選，分別有林民傑、白樣．伊斯里鍛、李秀花及孔賢傑。

朱莎葳的先生徐出世是前任區長，任內因案下台，此次參選是「代夫出征」，林民傑曾任高市議員，現擔任那瑪夏代理區長，白樣曾任縣市合併後第一屆官派區長，現職高市府原民會主祕，他說，4年來未曾停止過服務鄉親，這次在鄉親期盼下決定捲土重來參選，另李秀花是公衛護士，在那瑪夏衛生所服務超過30年，孔賢傑是田寮區公所主秘，為此次參選人中最年輕，5名參選人各有家族支持，使得這次選情更顯激烈。

(中國時報)