丁守中強碰 柯團隊躲貓貓

2018年10月02日 04:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

國民黨緊咬北農議題不放，國民黨台北市長參選人丁守中更放話，「一上任就要換掉吳音寧」，但日前雙方卻在第一果菜市場宮廟平安餐會「強碰」，丁和同黨議員參選人到場拜票，現場宛如藍營聯合造勢大會，不過市政顧問蔡壁如、吳音寧等人剛好同場參加活動，兩陣營相敬如賓，更一度上演「躲貓貓」戲碼，氣氛微妙。

興德宮位於第一果菜市場內，上周末慶祝28周年慶，席開124桌宴請市場承銷人、蔬菜公會、北農員工等，甫上任的北農董座彭振聲、總經理吳音寧皆為座上賓，昔日與吳以姊妹相稱的蔡壁如也與市長室顧問周榆修、市場處許玄謀等人列席，席間蔡、吳兩人互動頻繁，「送暖」意味濃厚。

國民黨市長參選人丁守中當天也到場拜票，同黨議員參選人鍾小平、郭昭巖也逐桌發放文宣，氣氛熱烈，不過藍營先前猛攻北農議題，丁守中更多次揚言「當市長馬上換掉吳音寧」，不料當天巧遇坐在主桌的柯市府團隊，但相較於與民眾的熱情回應，丁僅與蔡壁如致意，直接把同桌的吳音寧視為「空氣立牌」。

不過，稍後丁守中二度接近主桌時，蔡壁如隨即以趕行程為由，匆忙離去，吳也立即起身送客，雙方上演躲貓貓戲碼。

對此，主辦方低調表示，餐會僅發函邀請市長，但由於場地位於果菜市場，仍然會有不少相關人士或參選人連來，從以合為貴的角度來看，並不硬性拒絕與會嘉賓。據了解，除了柯市府、丁守中有到場參與，姚文智則因日本行程缺席，但仍有派人到場發放文宣。

(中國時報)