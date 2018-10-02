淡水藝術節 輕軌啟航為愛飛翔

2018年10月02日 04:12 中國時報 高彥哲／新北報導

即將邁入第十周年的「2018淡水環境藝術節」將在6日開跑．今年以「淡海輕軌啟航‧為愛飛翔」為主題，踩街隊伍融入年底即將完工的淡海輕軌、幾米小女孩去旅行的意象等元素，從10月6日起至14日在淡水老街、觀潮廣場熱鬧登場！

今年淡水環境藝術節活動，以《五虎崗奇幻之旅》舞蹈演出揭開序幕，資深歌仔戲導演蔣建元帶領淡水在地的素人演員們，利用平日閒暇的時間排練，重現海賊王蔡牽、八庄大道公傳說以及西仔反、馬偕之愛等三個淡水歷史篇章，讓觀眾穿梭時空，認識淡水。

環境劇場《五虎崗奇幻之旅》中年紀最大的素人演員，高齡85歲的蔣吳香阿嬤今年一樣盛裝登場，至今已經是她第10次參與淡水環境劇場演出，蔣吳香說，能夠透過演述淡水珍貴的歷史，讓遊客認識淡水她覺得相當有意義，打從第一次參加環境藝術節以來，她就不曾缺席演出，日後也會一直表演下去。

淡水區長巫宗仁表示，淡水環境藝術節將邁入第10個年頭，踩街遊行隊伍也都來自淡水在地社區、社團、學校，總計46支隊伍、1300人報名參加，市府也會在即將完工的淡水輕軌的站體，加入幾米老師的彩繪與造型公共藝術創作身影，讓淡水呈現出多元文化，歡迎大家一起來觀看。

淡水區公所也預告，活動當日現場還有彩繪面具DIY體驗，只要到粉絲團「淡水環境藝術」按讚，並且填寫線上問卷就有機會索取面具DIY踩街同樂，《五虎崗奇幻之旅》也會在10月13日至14日晚上7時到9時在淡水觀潮廣場演出。

(中國時報)