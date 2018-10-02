八德10搶5 鄭文燦拉抬綠勢力

2018年10月02日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市八德區今年有10人登記參選桃園市議員，選情激烈不說，除了藍綠角力之外，在無色覺醒的氛圍下，無黨籍的勢力也不容小覷，八德區傳統藍大於綠，然而在八德出身的市長鄭文燦拉抬下，綠色勢力聲勢壯大，是否會顛覆過往型態令人屏息。

八德區桃園市議員趙正宇2016年打敗孫大千選上立委，造成八德區市議員5缺1，今年藍綠兩黨及各方人馬卯起來，共有10人登記角逐5個席次，雖然過去八德區藍大於綠，但身為八德人的桃園市長鄭文燦，上任3年多來在八德建樹不斷，努力拉抬綠色勢力，這次選戰國民兩黨各提名3席，民進黨「提好提滿」來勢洶洶，試圖顛覆八德傳統選票版圖。

國民黨籍參選的包括現任市議員呂淑真、劉茂群，和從台北空降首次參選的朱珍瑤，3名女將拚「女力」，走進基層外也主攻婦女議題；民進黨則提名現任市議員呂林小鳳和蔡永芳，以及首度角逐的前市民代表王淑惠，目標是在八德區5席次中搶占3席，在市長議員互相配合下，戰火一觸即發。

無黨籍參選人中，包括霄裡玉元宮主委段樹文，以浪子回頭之姿，大批支持者簇擁，近年來關懷弱勢活動不斷，聲勢跟著水漲船高，張文瑜則曾任桃園縣議員，過去擁有不少死忠支持選民，如今捲土重來，力量不容小覷，八德陸光四村主委李國安則擁有眷村基本票，資深國會助理蘇世岳主打新銳力量，期望能翻動八德，無黨籍力量也競爭激烈，波濤洶湧搶攻八德席次。

(中國時報)