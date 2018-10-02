八德10搶5 鄭文燦拉抬綠勢力

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市八德區今年有10人登記參選桃園市議員，選情激烈不說，除了藍綠角力之外，在無色覺醒的氛圍下，無黨籍的勢力也不容小覷，八德區傳統藍大於綠，然而在八德出身的市長鄭文燦拉抬下，綠色勢力聲勢壯大，是否會顛覆過往型態令人屏息。

八德區桃園市議員趙正宇2016年打敗孫大千選上立委，造成八德區市議員5缺1，今年藍綠兩黨及各方人馬卯起來，共有10人登記角逐5個席次，雖然過去八德區藍大於綠，但身為八德人的桃園市長鄭文燦，上任3年多來在八德建樹不斷，努力拉抬綠色勢力，這次選戰國民兩黨各提名3席，民進黨「提好提滿」來勢洶洶，試圖顛覆八德傳統選票版圖。

國民黨籍參選的包括現任市議員呂淑真、劉茂群，和從台北空降首次參選的朱珍瑤，3名女將拚「女力」，走進基層外也主攻婦女議題；民進黨則提名現任市議員呂林小鳳和蔡永芳，以及首度角逐的前市民代表王淑惠，目標是在八德區5席次中搶占3席，在市長議員互相配合下，戰火一觸即發。

無黨籍參選人中，包括霄裡玉元宮主委段樹文，以浪子回頭之姿，大批支持者簇擁，近年來關懷弱勢活動不斷，聲勢跟著水漲船高，張文瑜則曾任桃園縣議員，過去擁有不少死忠支持選民，如今捲土重來，力量不容小覷，八德陸光四村主委李國安則擁有眷村基本票，資深國會助理蘇世岳主打新銳力量，期望能翻動八德，無黨籍力量也競爭激烈，波濤洶湧搶攻八德席次。

(中國時報)

淡水藝術節 輕軌啟航為愛飛翔 彰縣議員88搶54 唯有她涼勢涼勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。