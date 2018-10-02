府會議事交鋒 涂醒哲吃悶虧

2018年10月02日 04:13 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲面對議員連珠炮式的批評，舉手意欲表達意見，主席蕭淑麗未予以回應。（廖素慧攝）

前嘉義市衛生局長黃維民於中秋節發出《討貪檄文》一文，影射市府人事、防老園區規畫等有疑竇。議員黃秋澤1日「關心」市長涂醒哲沒有第一時間提告自清，涂醒哲數度舉手欲表達意見，議長蕭淑麗未回應，府會針對議事程序的規範交鋒。

嘉義市長選舉3強鼎立混戰，上月24日前衛生局長黃維民突然發出《討貪檄文》，先以嘉義市城隍廟的「市運籤」開頭，而內文1700餘字談三國演義、議敘他對市府人事、防老園區規畫有疑竇之處，黃維民坦承是他發出的郵件，用意是「提醒市民慎選市長」。

黃秋澤1日在臨時會以《討貪檄文》的內容質問涂醒哲，內文裡提到白手套、討貪等，怎麼沒有在第一時間提告誹謗罪以求自清？

涂醒哲回應說在議事殿堂不該做人身攻擊，遭黃秋澤、議長蕭淑麗制止，場面混亂，暫停議事，隨後黃秋澤繼續發言，蕭淑麗解釋說，因為議員質詢內容涉及白手套、疫苗採購、人事案等議題，若有爭議，涂市長應循法律途徑澄清，因此她才未制止黃發言。

涂醒哲於會後援引內政部函釋指出，議會臨時會應以討論特定市政議題為限，不應比照定期會安排質詢，又援用《嘉義市議會議事規則》第43條規範，質詢若涉及人身攻訐侮辱，主席應制止，但議長沒有處理。

市議會祕書長李佩玲表示，大法官釋字第735號，已宣告立法院組織法第6條第1項有關立法院臨時會召開的規範，是違憲，自應不再適用，且憲法對地方議會臨時會未設限，地制法也未限制臨時會的審議事項。

(中國時報)