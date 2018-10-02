藍綠保守提名 屏東市兵家必爭

2018年10月02日 04:13 中國時報 林和生／屏東報導

屏東縣議員第1選區藍營提名6席，盼在競爭激烈的戰區搶攻出線。 （林和生攝）

年底選戰進入白熱化階段，屏東縣議員第一選區的屏東市因是單一範圍，藍綠為求慎重起見，都祭出限額提名策略，避免票源分散，擔心最後落得叫好不叫座局面，加上無黨籍選將各個來勢洶洶，呈現人人有機會、各個沒把握的激烈戰況。

綠營內部人士透露，議員第1選區不同其他選區範圍涵蓋多個鄉鎮，民進黨1998年曾經嘗試全面開放，結果當時全軍覆沒，選況慘烈。

經地方黨部執委會討論後，由事前民調方式選出5男1女，包括現任議員李世斌、劉育豪、鍾明輝及蘇義峰等人，另屏東市民代表方一祥及前屏縣府祕書鍾淑娟也相繼出線，各個皆有深厚基層實力。

國民黨對此戰略也與民進黨不謀而合，縣黨部主委廖婉汝指出，上屆選舉，此選區採開放策略，結果從原本的5席掉至3席，「票源明顯被分散」。

避免重蹈覆轍，地方黨部也瞄準6席目標，包括現任縣議員唐玉琴、陳美瓊外，黃國安則由兒子黃明賢接班參選，加上省諮議員黃昌源、前議員曾義雄，還有網路直播主持人陳揚也選擇披掛藍旗應戰，期盼將網路高人氣換成實際選票。

第1選區預計選出12人、其中3席婦女保障名額，除藍綠陣營虎視眈眈，無黨籍現任議員包括蔣家煌、張金文、林明順、張平原及蔣月惠都有一定民意基礎，由市民代表轉戰的陳哲蕙渴望更上一層樓，還有實力堅強的商人鄭清原，與最後一刻登記參選的劉振隆，屏東縣第1選區將會呈現風起雲湧且戰況激烈的局面。

(中國時報)